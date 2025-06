Confira a programação cultural desta terça-feira, 17 de junho

Foto: AFP Cantor jamaicano Bob Marley foi o maior representante do reggae

Terça-feira é dia de baile Roots Brutal no espaço Kingston 085, na Praia de Iracema. O evento reúne DJs para tocar o melhor do reggae roots, da velha guarda jamaicana às relíquias. Amplificado pelo RootsSoundz System, participam Selecta Taccin, Skilo Amaral, Harley Thompson, Vinicius Bash, Ilha Roots e DJ Felipe Roots. Aniversariantes do dia têm entrada gratuita e podem levar um acompanhante. É proibida a entrada de menores de idade.

Quando : terça-feira, 17, das 20 horas às 3 horas

: terça-feira, 17, das 20 horas às 3 horas Onde : Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema)

: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (antecipado pelo site OutGo) e R$ 15 (comprado na hora)





Homem com H

Foi lançada no catálogo da plataforma de streaming Netflix nesta terça-feira, 17, a cinebiografia de Ney Matogrosso, intitulada "Homem com H". O filme, estrelado pelo ator pernambucano Jesuíta Barbosa, acompanha a trajetória do icônico artista brasileiro nas diferentes fases da sua carreira, passando pela infância, adolescência e vida adulta. Desde a estreia, a obra já alcançou mais de 620 mil espectadores nas salas de cinemas. O elenco do longa-metragem também conta com Julio Reis, Rômulo Braga e Bruno Montaleone.

Onde: Netflix.com





Cineclube

Continuam nesta terça-feira, 17, ações da Rede Telas Plurais, projeto do Cinema do Dragão e do Núcleo de Ação Territorial do Centro Dragão do Mar que contribui para o desenvolvimento de cineclubes comunitários. Os projetos envolvidos recebem kits de projeção. Nesta etapa, recebem kits o Cine Formosa, no Poço da Draga, e o Cine Mandinga, da comunidade da Graviola. A sessão do Cine Formosa ocorre às 18 horas, com a exibição dos curtas "Festejá" e "Casa da Vovó".

Quando : terça-feira, 17, às 18 horas

: terça-feira, 17, às 18 horas Onde : ONG Velaumar (Av. Almirante Tamandaré, 41 - Poço da Draga)

: ONG Velaumar (Av. Almirante Tamandaré, 41 - Poço da Draga) Gratuito





Teatro

O Teatro Dragão do Mar recebe nesta terça-feira, 17, e nesta quarta-feira, 18, o espetáculo "Pequeno Inventário de Bobagens", resultado do trabalho da terceira turma do Curso de Palhaçaria e Comicidades da Escola Pública de Circo da Vila das Artes. Cada palhaço apresenta um número autoral, criado durante a formação.

Quando : terça-feira, 17, e quarta-feira, 18, às 19 horas

: terça-feira, 17, e quarta-feira, 18, às 19 horas Onde : Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Oficina

É realizada no miniauditório do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) a oficina de leitura e escrita "Sexualidade, Amor e Música" no livro "Começando Albertina (nossa vida no armário nos anos 1990)", da escritora Deise Abreu Pacheco. A oficina propõe mergulho na obra de Deise, explorando camadas narrativas, memórias pessoais e vivências LGBTQIA .