Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 18 de junho

Áries 21/03 a 20/04 A fase favorece momentos de introspecção com a Lua Minguante na área de crise, em harmonia com Mercúrio, ajudando a enxergar prioridades com clareza, mesmo com algumas inseguranças. Lua, Saturno e Netuno juntos no seu signo e em tensão com Júpiter lhe convidam a se libertar de ilusões.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua Minguante na área das amizades favorece revisões na vida social, levando você a estabelecer limites que ajudam a ajustar o convívio em grupo. É o momento de abandonar expectativas irreais, já que Lua, Saturno e Netuno juntos na área de crise entram em tensão com Júpiter.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua Minguante no setor profissional ajuda a rever objetivos e adotar critérios mais práticos para melhorar a gestão da rotina. As relações em grupo também exigem cuidado, pois Lua, Saturno e Netuno se juntam na casa das amizades e entram em atrito com Júpiter.

Câncer 21/06 a 22/07 A Lua Minguante no setor espiritual ajuda a revisar ideais e encontrar formas mais realistas de lidar com os desafios. É importante focar no que faz sentido e organizar melhor seu tempo, já que Lua, Saturno e Netuno entram em tensão com Júpiter, exigindo disciplina e objetividade.

Leão 23/07 a 22/08 A Lua Minguante no setor íntimo favorece a renovação emocional e ajuda você a encarar os desafios com mais lucidez. Com Lua, Saturno e Netuno juntos na casa espiritual, é importante fortalecer a resiliência e manter os pés no chão.

Virgem 23/08 a 22/09 Suas relações estão em fase de mudanças importantes. A Lua Minguante traz desafios, mas também chances de melhorar suas conexões. Proteja sua vida privada e evite se abrir demais com quem não faz parte do seu círculo de confiança.

Libra 23/09 a 22/10 A Lua Minguante no setor da saúde pede mudanças na rotina, eliminando excessos para melhorar sua qualidade de vida. Mantenha o equilíbrio nas relações, evitando atritos desnecessários e respeitando seus próprios limites no dia a dia.

Escorpião 23/10 a 21/11 A Lua Minguante na casa social sugere melhorias na convivência com grupos e convida a aprimorar tanto seus interesses quanto sua comunicação, essencial para superar desafios, visto a harmonia com Mercúrio e a tensão com o Sol. Cuide melhor da organização da rotina.

Sagitário 22/11 a 21/12 A vida doméstica entra em fase de revisão com a Lua Minguante na área familiar, o que abre espaço para conversas importantes e ajustes nas dinâmicas com quem convive. Evite se expor além do necessário.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A Lua Minguante no setor comunicativo ajuda a revisar o modo como você se comunica, promovendo mais clareza nos diálogos e facilitando a resolução de conflitos. Mantenha a serenidade e o bom senso nas suas interações.

Aquário 21/01 a 18/02 A Lua Minguante na área material, em harmonia com Mercúrio, favorece atitudes planejadas para lidar com questões financeiras. Valorize o diálogo em vez de impor vontades, já que Lua, Saturno e Netuno se encontram na casa comunicativa e entram em tensão com Júpiter.