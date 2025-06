Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 18 de junho (18/06)

Foto: Reprodução/Instagram

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) realiza nesta quarta-feira, 18, às 18 horas, o encontro "Pedro Martins Freire: o homem que fez do cinema um ofício", dentro do programa Relatos Biográficos. Com entrada gratuita, a atividade reúne nomes como Tibico Brasil, Duarte Dias e Soraya Eli Lyra para revisitar a trajetória do cineasta, crítico e gestor cultural, referência no audiovisual cearense.

Quando: quarta-feira, 18, às 18 horas

quarta-feira, 18, às 18 horas Onde: Bece (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Bece (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

Mais informações: @bece_bibliotecaestadualdoceara





Voyage

Nesta quarta-feira, 18, o Tropicanos Bar recebe a edição especial da festa Voyage, projeto itinerante que agita diferentes locais de Fortaleza com hits que resgatam a sonoridade experimental e pop dos anos 1980. A partir das 19h30min, o público vai poder curtir a véspera de feriado com sets dançantes dos DJ`s Maarji e Estácio Facó, no bar localizado na Aldeota.

Quando: quarta-feira, 18, às 19h30min

quarta-feira, 18, às 19h30min Onde: Tropicanos Bar (R. João Carvalho, 785 - Aldeota)

Tropicanos Bar (R. João Carvalho, 785 - Aldeota) Mais informações: @voyage80s e @somos.tropicanos





Universo encantado

A exposição "Agulha de Ouro - Barbie" segue com visitação aberta no Shopping Benfica até 30 de junho. Com curadoria de Priscila Cavalcanti, a mostra apresenta mais de 180 bonecas Barbie personalizadas - unindo moda, diversidade e memória afetiva.

Quando: segunda-feira a domingo, das 10h às 22 horas. Em cartaz até 30 de junho

segunda-feira a domingo, das 10h às 22 horas. Em cartaz até 30 de junho Onde: primeiro piso do Shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Benfica)

primeiro piso do Shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Benfica) Quanto: R$ 10 (em benefício das instituições Casa de Jeremias e O Lar Amigos de Jesus)

R$ 10 (em benefício das instituições Casa de Jeremias e O Lar Amigos de Jesus) Mais informações: @shoppingbenfica





Arraiá do Floresta

Na quarta-feira, 18, o Floresta Bar recebe uma programação especial para quem quer celebrar o período junino na véspera do feriado. A partir das 18 horas, tem início o Arraiá do Floresta, com shows de Forró TBT, Iara Pamela , DJ Albano, além da banda Os Transacionais. Os ingressos custam R$ 60, e o arraiá acontece no palco selva, localizado no espaço interno do estabelecimento.

Quando: quarta-feira, 18, a partir das 18 horas

quarta-feira, 18, a partir das 18 horas Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: R$ 60

R$ 60 Mais informações: @floresta_bar

Tango no CCBNB

Diretamente da Argentina, o bailarino Maximiliano Gomez apresenta seu espetáculo de tango nesta quarta, 18, no Teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Com 30 anos de carreira e passagens por 38 países, o artista mistura dança, teatro e música, em uma performance que vai do tango tradicional ao contemporâneo. Com entrada gratuita e inicio às 12 horas, o show tem duração de 50 minutos.