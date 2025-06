Festa junina em Fortaleza? Veja programação de hoje, 19, a domingo, 22

Foto: São João da Paz/Divulgação Quadrilha São João da Paz se apresenta neste fim de semana durante a programação dos Festejos Juninos de Fortaleza

Do Centro à Messejana, Fortaleza dança no ritmo do forró e se diverte com as atividades tradicionais do São João. Com comidas típicas e decorações especiais, shoppings e casas de eventos por toda capital cearense promovem apresentações musicais e de quadrilhas juninas nesta semana. Desta quinta-feira, 19, até domingo, 22, confira a programação dos festejos e festas juninas em Fortaleza

Shopping Iguatemi Bosque

Quinta-feira, 19

18 horas: Quadrilha Escola Oliveira Lima

19 horas: Trio O Forrozin

Sexta-feira, 20

19 horas: Marciane Mathias

Sábado, 21

18 horas: Quadrilha Sensação Junina João XXIII

19 horas: Zú do Forró

Domingo, 22

18 horas: Quadrilha Feliz Idade

19 horas: Juan Torquato

Onde : avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz Mais informações : @iguatemifortaleza

: @iguatemifortaleza Gratuito

RioMar Kennedy

Sexta-feira, 20

19 horas: Os Januários

Onde: avenida Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy

Mais informações: @riomarkennedy

Gratuito

Shopping Giga Mall

Sábado, 21

11 horas: Banda Os Januários

13h30min: Quadrilha Cia de Dança e Ritmos Populares Cordapes

Onde : rua José Hipólito, 264 - Messejana

: rua José Hipólito, 264 - Messejana Mais informações : @gigamallmessejana

: @gigamallmessejana Gratuito

Shopping Aldeota

Sábado, 21

16h30min: Banda Abracadabra e apresentação de quadrilha

Onde : avenida Dom Luís, 500 - Aldeota

: avenida Dom Luís, 500 - Aldeota Mais informações : @shoppingaldeota

: @shoppingaldeota Gratuito

Jardins Open Mall

Sábado, 21

19 horas: Quadrilha infantil Zé Moringa

Onde : avenida Des. Moreira, 1011 - Aldeota

: avenida Des. Moreira, 1011 - Aldeota Mais informações : @jardinsopenmall

: @jardinsopenmall Gratuito

North Shopping Jóquei

Sábado, 21

18 horas: Juruviara

Onde : avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube

: avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube Mais informações : @northshoppingjoquei

: @northshoppingjoquei Gratuito

RioMar Fortaleza

Sábado, 21

18h30min: Forró Pé no Chão

Onde : rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

: rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu Mais informações : @riomarfortaleza

: @riomarfortaleza Gratuito

Terrazo Shopping

Sábado, 21: Quadrilha infantil Cai Cai Balão

Domingo, 22: Samuel Sampaio e Quadrilha Raízes Nordestinas

Quando : às 18 horas

: às 18 horas Onde : avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio

: avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio Mais informações : @terrazoshopping

: @terrazoshopping Gratuito

Vila Azul do Mar

Sábado, 21

17 horas: Quadrilha Junina Cordapés

Onde : Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)

: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz) Mais informações : @vilaazuldomar

: @vilaazuldomar Gratuito

Estação das Artes

Sexta-feira, 21

20 horas: Iara Pamella

Domingo, 22

13 horas: Ingrid Sales

Onde : rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro Mais informações: @estacaodasartes.ce

@estacaodasartes.ce Gratuito

Shopping Parangaba

Domingo, 22

17 horas: Quadrilha Zé Moringa

Onde : rua Germano Franck, 300 - Parangaba

: rua Germano Franck, 300 - Parangaba Mais informações : @shoppingparangaba

: @shoppingparangaba Gratuito

North Shopping Fortaleza

Domingo, 22

18 horas: Dani Lima

Onde : avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy

: avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy Mais informações : @northshoppingfortaleza

: @northshoppingfortaleza Gratuito

Outlet Premium Fortaleza

Domingo, 22

16 horas: Zé Testinha

17 horas: Junina Carcará

Onde : BR 020 - Km 12

: BR 020 - Km 12 Mais informações : @outletpremiumfortaleza

: @outletpremiumfortaleza Gratuito

Bomtequim

Sexta-feira, 20

21 horas: Os Transacionais

Onde : rua Monsenhor Furtado, 2074 - Bela Vista

: rua Monsenhor Furtado, 2074 - Bela Vista Quanto : R$ 30

: R$ 30 Vendas : Sympla

: Sympla Mais informações: @bomtequim

Pirata Bar

Sábado, 21

16 horas: DJ Maria Tavares, Os Muringa e Os Transacionais

Onde : rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema

: rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema Quanto : R$ 40

: R$ 40 Vendas : Sympla

: Sympla Mais informações: @simpatizoamordebar

Moto Libre

Sábado, 21

21 horas: Iara Pamella e Anthony Carvalho

Onde : avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema

: avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema Quanto : R$ 35

: R$ 35 Vendas : Sympla

: Sympla Mais informações: @motolibrebar

Festejos Juninos de Fortaleza

Para além das festividades em shoppings e casas de eventos, o público poderá acompanhar as apresentações das quadrilhas juninas selecionadas pelo Edital Festejos Juninos 2025 da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) em diversos bairros de Fortaleza. Veja roteiro desta semana na Capital:

Quinta-feira, 19

19 horas: 26º Festival de Quadrilhas Juninas Folia na Roça

26º Festival de Quadrilhas Juninas Folia na Roça Onde: avenida Major Assis, 600 - Jardim Iracema

Sexta-feira, 20

17 horas : Festival Junino do Cumpade Carlos

: Festival Junino do Cumpade Carlos Onde: Praça do Liceu do Ceará (avenida Francisco Sá, s/n - Centro)

19 horas : Festival Junino do Novo Mondubim

: Festival Junino do Novo Mondubim Onde: Areninha do Novo Mondubim (rua 104, s/n - Novo Mondubim)



Sábado, 21

17 horas: Festival Junino do Cumpade Carlos

Festival Junino do Cumpade Carlos Onde: Praça do Liceu do Ceará (avenida Francisco Sá, s/n - Centro)

18 horas: III Arraiá do Cumpade Del

III Arraiá do Cumpade Del Onde: Praça das Flores (avenida Desembargador Moreira, s/n - Aldeota)

19 horas : Festival de Quadrilhas Flor da Bela

: Festival de Quadrilhas Flor da Bela Onde: rua Francisca Bezerra, 417 - Sapiranga

19 horas : Festival Junino do Novo Mondubim

: Festival Junino do Novo Mondubim Onde: Areninha do Novo Mondubim (rua 104, s/n - Novo Mondubim)

Domingo, 22

18 horas : III Arraiá do Cumpade Del

: III Arraiá do Cumpade Del Onde: Praça das Flores (avenida Desembargador Moreira, s/n - Aldeota)

19 horas : Festival de Quadrilhas Flor da Bela

: Festival de Quadrilhas Flor da Bela Onde: rua Francisca Bezerra, 417 - Sapiranga