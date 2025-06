Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 19 de junho

Áries 21/03 a 20/04 Lua, Saturno e Netuno seguem tensionados a Júpiter, evidenciando a importância de manter o equilíbrio entre ambições e as demandas da vida familiar e afetiva. Evite atitudes que comprometam o convívio, pois a tensão entre Lua e Mercúrio também sinaliza falhas na comunicação.

Touro 21/04 a 20/05 Os desafios podem parecer maiores do que realmente são, comprometendo a convivência, o diálogo e a chance de fazer acordos. Vale a pena rever suas ideias, como sugere a tensão entre Lua e Mercúrio.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Estar em grupo pode ser mais desafiador agora, com Lua, Saturno e Netuno na área das amizades e em tensão com Júpiter, pedindo mais empatia e flexibilidade. É importante organizar melhor os momentos de convívio e manter a disciplina nos gastos ligados à vida social.

Câncer 21/06 a 22/07 Com Lua, Saturno e Netuno tensionados a Júpiter, pode ser difícil enxergar com clareza os desafios e traçar boas estratégias. Evite tomar decisões importantes por agora, pois há chance de enganos. Melhor adiar escolhas significativas, pois o momento pede reflexão.

Leão 23/07 a 22/08 Suas convicções estão sendo testadas tanto por situações difíceis quanto pela sua resistência em se adaptar a novos cenários. Reavaliar pontos de vista ajuda a atravessar essa fase, como alerta a tensão entre Lua e Mercúrio.

Virgem 23/08 a 22/09 O encontro entre Lua, Saturno e Netuno no setor íntimo eleva seu senso de responsabilidade com relação às próprias metas, o que pode gerar atritos com as exigências da convivência. Preserve seus limites com diálogo, como alerta a tensão entre Lua e Mercúrio.

Libra 23/09 a 22/10 As relações podem sofrer com atitudes centradas em si e pouca comunicação, devido à tensão entre Lua, Saturno, Netuno e Júpiter. Negocie soluções, sem abrir mão do que é importante para você.

Escorpião 23/10 a 21/11 Organizar a rotina ajuda a lidar com responsabilidades que exigem mais energia e afetam seu equilíbrio, com Lua, Saturno, Netuno em tensão com Júpiter no cotidiano. Reduza o estresse e preserve o bem-estar com pausas e descanso.

Sagitário 22/11 a 21/12 Lua, Saturno e Netuno continuam em tensão com Júpiter, pedindo mais cuidado ao se expor em público, protegendo sua privacidade. Também vale conter despesas ligadas ao lazer, buscando equilíbrio nas escolhas do dia a dia.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Desafios no lar ganham peso neste período em que Lua, Saturno e Netuno estão tensionados a Júpiter. Procure agir com clareza e equilíbrio emocional para lidar com as questões práticas do cotidiano.

Aquário 21/01 a 18/02 Lua, Saturno e Netuno no setor das ideias, tensionados a Júpiter, apontam a necessidade de revisar a maneira como você se comunica, principalmente ao lidar com as pessoas que fazem parte do seu convívio. Evite impor opiniões, pois isso pode causar conflitos, reforçados também pela tensão lunar com Mercúrio.