Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Retrato Filmes/Divulgação Estreia no Cinema do Dragão nesta quinta-feira, 19, o terror nacional "Prédio Vazio"

Terror Nacional

Estreia no Cinema do Dragão nesta quinta-feira, 19, o terror nacional "Prédio Vazio". Dirigido por Rodrigo Aragão, o longa acompanha a jovem Luna, que embarca em uma jornada para procurar sua mãe, que desapareceu no último dia do Carnaval em Guarapari. Sua busca a leva até um antigo prédio aparentemente vazio, mas que na verdade é habitado por almas atormentadas.

Salas e horários: Ingresso.com

Mãe e Filha

A Caixa Cultural Fortaleza recebe neste e no próximo fim de semana o espetáculo "A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe". O texto inédito da premiada dramaturga Daniela Pereira de Carvalho aborda a complexa relação entre mães e filhas. A peça tem atuações de Guida Vianna e Silvia Buarque e é atravessado por questões como homofobia e lutas feministas.

Quando : quinta-feira, 19, a sábado, 21, às 19 horas; domingo, 22, às 18 horas.

: quinta-feira, 19, a sábado, 21, às 19 horas; domingo, 22, às 18 horas. Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia por lei e para clientes Caixa); sessão de quinta-feira, 19, gratuita para clientes Caixa; vendas na bilheteria





Arraiá

O Simpatizo Amor de Bloco promove seu arraiá neste sábado, 21. Criado em 2017 para se integrar ao calendário carnavalesco de Fortaleza, o bloco tem o propósito de valorizar a cultura nordestina. O arraiá reúne atrações como Os Transacionais, Os Muringa e DJ Mari Tavares.

Quando : sábado, 21, às 16 horas

: sábado, 21, às 16 horas Onde : Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (meia e meia social, com doação de 1 kg de alimento não-perecível)



Virou Passeio

O comediante Yuri Marçal se apresenta em Fortaleza neste sábado, 21. Ele leva ao palco do Teatro RioMar seu quarto show solo, intitulado "Virou Passeio". O nome é inspirado na expressão dita por Galvão Bueno durante a semifinal entre Brasil e Alemanha na copa de 2014. Yuri fala sem restrições sobre solteirice, liberdade e relacionamentos.

Quando : sábado, 21, às 21 horas

: sábado, 21, às 21 horas Onde : Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site Uhuu



Mãezinhas

Estrelada por Morgana Camila e Denis Lacerda, "Mãezinhas Night Show" é apresentada no Theatro José de Alencar (TJA). A comédia mergulha no cotidiano de Morgana como mãe, enquanto Denis compartilha suas experiências de carreira. Eles revisitam situações que todos podem se identificar, desde os desafios da maternidade até os percalços profissionais.

Quando : sexta-feira, 20, e sábado, 21, às 20 horas; domingo, 22, às 18 horas

: sexta-feira, 20, e sábado, 21, às 20 horas; domingo, 22, às 18 horas Onde : Morro do Ouro, no TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: Morro do Ouro, no TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia); vendas no Sympla



Arraiá do Metar

O Floresta Bar promove neste fim de semana o "Lapada: Arraiá do Metar!", evento que destaca o rock em meio ao período junino. Sobem ao palco do estabelecimento o DJ Izzy e as bandas Adrenaline (Linkin Park e Slipknot) e Systema Feudal (System of a Down).

Quando : sexta-feira, 20, às 18 horas

: sexta-feira, 20, às 18 horas Onde : Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

: Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: a partir de R$ 35; vendas no Sympla e na bilheteria presencial





Radojka

O Cineteatro São Luiz recebe neste fim de semana a peça "Radojka - Uma Comédia Friamente Calculada", dirigida por Odilon Wagner. Em cena, as atrizes Fabiana Karla e Tania Bondezan. A obra segue duas cuidadoras, Glória e Lúcia, que trabalham em diferentes turnos para cuidar de Radojka, uma sérvia que vive longe da família.

Quando: sexta-feira, 20, às 20 horas; sábado, 21, às 17 horas, e domingo, 22, às 18 horas

sexta-feira, 20, às 20 horas; sábado, 21, às 17 horas, e domingo, 22, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: a partir de R$ 25; vendas no Sympla e na bilheteria