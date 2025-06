Leda Maria estreia coluna do Vida&Arte aos sábados e no Instagram

Foto: Arquivo pessoal Jornalista Lêda Maria estreia nova coluna comportamental aos sábados no Vida&Arte; escritora também retorna com atualizações no Instagram

Nome reconhecido na comunicação do Ceará, a jornalista, poetisa e escritora Lêda Maria Souto estreia a partir deste sábado, 21, uma nova página de sua coluna comportamental no Vida&Arte.

Reunindo opinião, crítica e informação acerca das movimentações na política, sociedade e cultura no Estado, para além de suas publicações às segundas e quartas-feiras, a colunista agora também apresenta seus panoramas na página 5 do caderno de Cultura e Entretenimento do O POVO aos fins de semana.

"A coluna de sábado já não foge das flores e dos frutos da colheita. Vem mais leve e colorida. Mostrará, claro, o espaço para as artes e a poesia. Segredinhos de pais sobre os filhos e filhos sobre os pais. Os lugares lindos do mundo que percorremos, como a Itália, a Espanha, a França e Israel, e, por que não, as ladeiras de Olinda e os templos religiosos de Minas Gerais, não esquecendo as praias lindas e (algumas) misteriosas do Nordeste?", adianta.

A colunista aproveita para revelar que o amor, alegria, saúde, prazer sexual e a religiosidade serão algumas das temáticas debatidas no novo espaço reproduzido no jornal impresso e na plataforma O POVO : "Tem espaço para conceitos e opiniões, desde que para produzir a felicidade."

Somando mais de dez anos em sua segunda fase no O POVO, retomada em 2012 após um longo período fora das plataformas do Grupo de Comunicação O POVO, Lêda detalha que a nova página foi idealizada a partir de um "frequente apelo dos leitores e amigos, pedindo mais e mais".

A escritora argumenta que este novo momento se une ao desejo de se "posicionar nos novos desafios da comunicação", alegando, também, a sua "inquietação permanente de uma repórter sempre teimosa e corajosa, para os novos projetos".

Além da coluna no Vida&Arte e no O POVO , agora veiculada três vezes por semana, Lêda Maria retorna com suas atualizações nas redes sociais por meio do perfil o Instagram "Tudo Azul O POVO", denominada a partir de seu quadro transmitido na Rádio O POVO CBN, durante o programa "O POVO da Tarde".

"Eu retorno com o perfil tímido existente no Instagram (@tudoazulopovo), vitaminado para ser uma nova passarela ativa, atualizada e, quem sabe, efervescente neste palco de encenações e de notícias não tão férteis, chegando com os fatos tortuosos e torturantes das guerras, da fome, da agressão ao planeta terra e com os falsos valores indumentárias dominantes entre muitos", conta.

As novas plataformas e áreas envolvidas por Lêda Maria possuem o objetivo de informar, influenciar e implantar reflexões ao leitor. Como explica a colunista: "A gente só começa a ocupar e desenvolver um espaço após poder garantir que o nosso trabalho vai beneficiar, atrair e 'azular' um impacto positivo para as pessoas."