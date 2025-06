Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 20 de junho (20/06)

Foto: Igor de Melo/ divulgação Mestre da Cultura Júlio Santos, referência nacional em fotopintura e na preservação da memória visual cearense.

Promovido pelo Centro Cultural Casa do Barão de Camocim, o artista Mestre Júlio Santos realiza nesta sexta-feira, 20, uma oficina gratuita de fotopintura, técnica que se propõe como uma construção da memória visual do povo brasileiro. A atividade acontece no ateliê do artista, localizado no Museu da Cultura Cearense (MCC), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Quando: sexta-feira, 20, das 14 às 17 horas

sexta-feira, 20, das 14 às 17 horas Onde: Museu da Cultura Cearense (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Museu da Cultura Cearense (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





São João à beira-mar

Com a proposta de reunir a energia do São João com o conforto da beira-mar, o Boteco do Illa promove uma celebração de São João, com programação que contempla música ao vivo, comidas típicas e brincadeiras juninas. Quem inicia os shows é a cantora Luana Motta, às 18h15min. A partir das 21 horas, a banda Os Lamparinos assume o comando musical.

Quando: sexta-feira, 20, a partir das 16h30min

sexta-feira, 20, a partir das 16h30min Onde: Boteco do Illa (Av. Beira Mar, 1800 - Praia de Iracema)

Boteco do Illa (Av. Beira Mar, 1800 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 29 (couvert)





Roda de Samba

O Moto Libre promove nesta sexta-feira, 20, mais uma festa de roda de samba comandado por Gabi Nunes. Nesta edição, o espaço recebe a veterana e o pagodeiro Dipas, que apresenta o Batuk do Dipas com músicas clássicas e atuais. A abertura da casa acontece às 21 horas, com apresentação do cantor às 21h30min, e da Gabi às 00h30min.

Quando: sexta-feira, 20, a partir das 21 horas

sexta-feira, 20, a partir das 21 horas Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 22,50, vendas pelo Sympla

R$ 22,50, vendas pelo Sympla Mais informações: @motolibrebar





Inscrições abertas

Seguem abertas até este domingo, 22, a convocatória para audições de bailarinos e bailarinos para compor o programa Percursos de Criação da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará no grupo do coreógrafo carioca Thiago Soares (foto). Serão selecionados pelo menos 16 artistas com domínio de uma ou mais técnicas de dança, como balé clássico, contemporâneo, danças urbanas e populares.

Quando: até domingo, 22 de junho

até domingo, 22 de junho Onde: por meio do formulário disponível no perfil da Bienal de Dança no Instagram (@bienaldedanca)



Clássicos do forró

Nesta sexta-feira, 20, o restaurante e bar Esquina Brasil/Nega Teresa recebe programação musical que compõe as celebrações juninas. Com o comando dos artistas Janaina Alves e Paulinha Ravett, o espaço terá clássicos do forró e sucessos autorais dos cantores.

Quando: sexta-feira, 20, a partir das 20 horas

sexta-feira, 20, a partir das 20 horas Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil/Nega Teresa (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: R$ 40 (entrada)