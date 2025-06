Mumuzinho lança projeto musical '50% moderno e 50% tradicional'

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 1.06..2025:Mumuzinho. Entrevista com cantor de pagode Mumuzinho. (Daniel Galber/Especial para O POVO

Nascido no Rio de Janeiro, Márcio da Costa Batista é quem está por trás de "Fulminante", uma das músicas mais emblemáticas do pagode. Conhecido artisticamente como Mumuzinho, o carioca possui quase duas décadas de carreira e enfrentou mudanças ao longo da jornada. Aos 41 anos, segue com vontade de continuar inovando.

O artista começou como ator e diz que "muito do que eu sou hoje é pelo teatro". Ele explica que a arte cênica abriu portas: "Se você entende o que é o teatro, você descobre muito sobre seus próprios sentimentos e como os expressar", acrescenta.

Se ele consegue ser essa pessoa expressiva em cima e fora dos palcos, é porque o ofício teatral o ensinou. "Experienciar o teatro fez eu me jogar para tudo que eu gosto de fazer", destaca. Mumuzinho aproveitou a desenvoltura para explorar o humor. Fez parte de programas como o "Esquenta!" da Rede Globo, apresentado por Regina Casé, e ganhou grande destaque artisticamente.

O trabalho como cantor nasceu em um samba próximo à sua casa na juventude. Ele, então, se permitiu testar e acabou pegando gosto "pela música, os arranjos e instrumentos". A partir dessa vontade, guiada pelo desejo de viver tudo que a vida proporciona, se encontrou no meio musical, mais especificamente no samba e pagode.

Hoje é responsável por diversos sucessos dos gêneros, como "Fulminante", que alcançou 320 milhões de reproduções no YouTube e mais de 100 milhões no Spotify. A trajetória foi o diferencial para conquistar fãs pelo Brasil todo. O cantor fez parte de bandas locais, foi backing vocal para artistas como Belo e participou de rodas de samba no Rio de Janeiro.

O grande impulso para sua carreira se deu com o apoio de nomes consagrados do ritmo: Zeca Pagodinho e Dudu Nobre. "Eu carrego uma enorme gratidão deles, o apoio de grandes artistas a quem está começando é muito importante", pontua. Mumuzinho explica que essa validação foi fundamental para a autoestima como artista. "Foi uma virada de chave, percebi que as pessoas viam potencial em mim".

Ele lançou o primeiro álbum em 2012 e, de lá para cá, não parou de produzir música. Atualmente, está afastado do trabalho como ator e humorista. "Eu amo TV e a comédia, mas agora quero continuar focando só na música", desenvolve. O carioca considera esta a melhor fase profissional.

Mumuzinho lança álbum 'Conectado'

Seu lançamento mais recente é o álbum "Conectado", gravado durante show em São Paulo. Mumuzinho explica que esse foi o começo da nova fase profissional, visto que construiu a agência MMZ e, agora, possui mais autonomia e controle sobre as próprias obras.

"O 'Conectado' tem esse grito por modernizar o trabalho", conta. O show de gravação teve recursos tecnológicos, mas manteve a essência do samba e pagode tradicional. "Defino meu trabalho sonoro como 50% moderno e 50% tradicional", enfatiza.

"Conectado" comemora os encontros e homenageia aqueles que colaboraram com a sua carreira. Com participações de amigos como Belo, Ferrugem, Thiaguinho e Péricles, é uma forma de transitar entre o trabalho de diversos artistas e "celebrar anos de parceria".

O cantor explica que já tem o público "de 40 e 50 anos", mas quer conquistar as gerações mais novas. "Esse trabalho foi só o começo", menciona. O artista também compartilha que seu comprometimento é continuar lançando músicas "que tenham verdade". Não quer fazer nada só pelos números nos streamings, mas reconhece a importância desse retorno. Mumuzinho quer produzir canções que fiquem na história. "Não faço um trabalho só para o hoje, faço para a eternidade", projeta.