Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 21 de junho (21/06)

Foto: Gabriel Hand/Divulgação A banda O Grilo se apresenta em Fortaleza neste sábado, 21, no Ophera Music Bar

A banda O Grilo se apresenta em Fortaleza neste sábado, 21, no Ophera Music Bar. O repertório mistura as músicas mais recentes do grupo com outros sucessos de seus trabalhos anteriores, como "Você Não Sabe de Nada" e "Herói do Futuro". O show da turnê "Tudo Acontece Agora Parte 2" tem duração prevista de 1h30min. O Grilo já passou por palcos de festivais como Lollapalooza e Rock in Rio.

Quando: sábado, 21, às 22 horas

sábado, 21, às 22 horas Onde: Ophera Music Bar (Av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)

Ophera Music Bar (Av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba) Quanto: a partir de R$ 75; vendas no site Meaple





Arraiá Pet

O Shopping Benfica promove neste sábado, 21, o evento Arraiá Pet. A ação ocorre na área externa do empreendimento e reúne feira de adoção, avaliação veterinária gratuita, desfile pet com premiação e outras iniciativas voltadas ao bem-estar animal e à adoção responsável. O arraiá é realizado em parceria com entidades como o Abrigo São Lázaro e o Clubinho Pet.

Quando: sábado, 21, das 17h às 20 horas

sábado, 21, das 17h às 20 horas Onde: Shopping Benfica (av. Carapinima, 2200 - Benfica)

Shopping Benfica (av. Carapinima, 2200 - Benfica) Gratuito





Contratempo

O Coletivo Paralelo, de Maracanaú, apresenta neste fim de semana o espetáculo "Contratempo". A obra é protagonizada por um excêntrico tecladista que conduz uma narrativa sem palavras, unindo teatro físico, música e palhaçaria. A montagem é inspirada na peça "Pedro, que horas são?" e transforma o coadjuvante em protagonista.

Quando: sábado, 21, e domingo, 22, às 19 horas

sábado, 21, e domingo, 22, às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no site Sympla





Luau Fest

É realizado na barraca Tempero do Mar neste sábado, 21, o Luau Fest da escola de música GLB. Há apresentações de alunos e professores da escola, decoração temática, drinks, comidas e música ao vivo. O empreendimento tem o objetivo de aliar educação, música e entretenimento, criando experiências que ultrapassam os limites da sala de aula. Crianças menores de 5 anos não pagam pelos ingressos do luau.

Quando: sábado, 21, às 15h30min

sábado, 21, às 15h30min Onde: Barraca Tempero do Mar, na Praia do Futuro (av. Clóvis Arrais Maia, 2771 - Praia do Futuro I)

Barraca Tempero do Mar, na Praia do Futuro (av. Clóvis Arrais Maia, 2771 - Praia do Futuro I) Quanto: R$ 30; vendas no Sympla