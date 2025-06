Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 22 de junho (22/06)

Foto: Ares Soares/Divulgação O espetáculo "LILO & STITCH - Uma aventura do outro mundo", produção da CIA ALEGRA

A Cia de teatro Alegria apresenta neste domingo, 22, o espetáculo "Lilo & Stitch: Uma aventura de outro mundo" no Teatro Celina Queiroz. A peça apresenta uma história de união, conexão e pertencimento, referente à família e à amizade. O espetáculo é uma adaptação do clássico homônimo de 2002 produzido pela Disney.

Quando: domingo, 22, às 17 horas

domingo, 22, às 17 horas Onde: Teatro Celina Queiroz (avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Teatro Celina Queiroz (avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)

R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira) Vendas em Sympla.com.br





Jump Around

Segue aberto para o público de todas as idades, o Jump Around, "maior castelo inflável da América Latina", que conta com escorregadores e pistas de obstáculos.

Quando: até 3 de agosto; de quinta-feira a domingo, das 15h às 20h30min

até 3 de agosto; de quinta-feira a domingo, das 15h às 20h30min Quanto: R$ 99,80 (inteira) e R$ 49,90 (meia)

R$ 99,80 (inteira) e R$ 49,90 (meia) Onde: Shopping RioMar Kennedy (avenida Sargento Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy)

Shopping RioMar Kennedy (avenida Sargento Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy) Vendas: Sympla e bilheteria presencial

Mais informações: @jumparoundbrasil





Arte e Brunch

Na manhã deste domingo, 22, a Pincelê Fortaleza promove o evento "Arte e Brunch", que inclui pintura em canecas de porcelana, materiais artísticos e um buffet completo. Além disso, haverá um sorteio de itens e vouchers de desconto de marcas colaboradoras.

Quando: domingo, 22, das 9h às 12 horas

domingo, 22, das 9h às 12 horas Onde: Petite Surprise (rua Doutor José Lourenço, 606 - Meireles)

Petite Surprise (rua Doutor José Lourenço, 606 - Meireles) Quanto: R$ 198, vendas pelo Sympla

R$ 198, vendas pelo Sympla Mais informações: @pincele.fortaleza





Soft Fúria

Jaguar e Amrita Jones apresentam "Soft Fúria". A peça é uma "intervenção energética" que explora o corpo, com vibrações e danças guiadas por estímulos sensoriais. Com duração de 45 minutos, o percurso coreográfico explora a dança contemporânea.

Quando: domingo, 22, às 19 horas

domingo, 22, às 19 horas Onde: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90c - Centro)

Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90c - Centro) Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)

R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira) Vendas em Sympla.com.br





Entre o Espaço e o Tempo

O Planetário Rubens de Azevedo realiza, neste domingo, 22, uma sessão juvenil-adulta da programação "Astronomia Asteca: Entre o Espaço e o Tempo", que destaca a importância da observação astronômica para a evolução das culturas pré-hispânicas no centro do México.

Quando: domingo, 22, às 18 horas

domingo, 22, às 18 horas Onde: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)

R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira) Vendas em Sympla.com.br e na bilheteria