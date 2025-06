O SANTO São José Cafasso

Nasceu em Castelnuovo d'Asti, Itália, no ano de 1811, filho de camponeses. Entrou para a formação sacerdotal e se tornou padre aos 23 anos. Depois de trabalhar na Igreja de São Francisco em Turim, assumiu a função de reitor e formador de novos sacerdotes. Dom Bosco foi um dos que desfrutou das formações e aconselhamentos deste santo. Foi ainda apoiador e financiador nas obras de São João Bosco com os jovens. Dentre tantos ofícios, despontou José Cafasso na evangelização dos condenados à forca, tanto que ficou conhecido como o "Santo da Forca". Padroeiro dos presos, Cafasso faleceu em 1860, com 49 anos. Trinta e cinco anos mais tarde, iniciou-se seu processo de beatificação no tribunal diocesano de Turim, e ele foi canonizado em 1947, juntamente com São João de Brito.