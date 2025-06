Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 23 de junhp (23/06)

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-04-2023: Entrevista com a apresentadora e empreendedora Lena Oxa, que está há 40 anos nos palcos da noite fortalezense. (Foto: Samuel Setubal)

Nesta segunda-feira, 23, o Anexo Bode Ioiô, do Museu do Ceará, recebe roda de conversa, promovida pela Secretaria da Diversidade, como parte da programação do Mês do Orgulho. A ação tem como tema "Orgulho & Memória: vozes que ecoam história", reunindo representantes da comunidade LGBTQIA para compartilhar vivências. Mediação de Silvio Lúcio e participações de Elísio Loiola, Valéria Mendonça e Lena Oxa (foto).

Quando: segunda-feira, 23, às 15 horas

segunda-feira, 23, às 15 horas Onde: Anexo Bode Ioiô (Rua Major Facundo, 584 - Centro)

Anexo Bode Ioiô (Rua Major Facundo, 584 - Centro) Entrada gratuita





Vila Junina

Segue disponível para visitação no shopping RioMar Kennedy a Vila Junina do empreendimento. São os últimos dias do espaço que celebra o clima junino. Os clientes podem encontrar comidas típicas como pratinhos, bolo de milho, canjica, doces, salgados e espetinhos, além de espaços instagramáveis.

Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e domingo, das 10h às 21 horas; disponível até

30 de junho

Onde: Praça Central do shopping RioMar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Acesso gratuito

Três Amigas

O cinema do Shopping Benfica exibe o filme francês "Três Amigas". Na comédia, Joan não está mais apaixonada por Victor e sofre por se sentir desonesta com ele. Alice, sua melhor amiga, a tranquiliza: ela também não sente paixão por seu marido. Ela não sabe que ele está tendo um caso com Rebecca, sua amiga em comum. Quando Joan decide deixar Victor, a vida das três amigas viram de cabeça para baixo.

Quando: segunda, 23, às 20 horas

Onde: Shopping Benfica (rua Carapinima, 2200 - Benfica)

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria

Elio

Segue em cartaz em cinemas de Fortaleza a animação "Elio". Um menino oprimido com uma imaginação ativa é transportado para uma organização interplanetária com representantes de galáxias distantes. Identificado como o embaixador da Terra para o resto do universo, ele deve formar novos laços com formas de vida alienígenas, sobreviver a uma série de provações e, de alguma forma, descobrir quem ele realmente deveria ser.

Quando e onde: Ingresso.com

Escrita feminina

Seguem abertas inscrições para o Prêmio Literaturas e Obras de Autoras (Loba), organizado pelo Loba Festival. Nele, autoras de obras publicadas e não publicadas podem inscrever seus trabalhados produzidos entre 2024 e 2025. Além da premiação, o Festival conta com palestras e painéis, espaço para networking e para venda de livros para autoras independentes e outras ações de fomento à economia criativa e incentivo à leitura de mulheres.

Quando: inscrições até 13 de julho

Onde: lobafestival.com.br/edital