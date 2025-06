Confira a programação desta terça-feira, 24 de junho

Foto: Divulgação/MOMO PICTURES O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 24, o filme "Levados pelas Marés", do diretor Jia Zhangke

O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 24, o filme "Levados pelas Marés", do diretor Jia Zhangke. O longa mergulha história de Qiaoqiao e Bin, ambientada na China do início dos anos 2000 até os dias atuais. Ligados, eles aproveitaram tudo o que a cidade de Datong tinha a oferecer. Até que um dia, Bin decide tentar a sorte em um lugar maior.

Quando : terça-feira, 24, às 19h10min

: terça-feira, 24, às 19h10min Onde : Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas na bilheteria e no Ingresso.com





Capistrano de Abreu

A Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Colégio de Estudos Avançados (CEA) promovem nesta terça-feira, 24, um evento com o professor Eduardo Diatahy sobre o livro "Capistrano de Abreu e o Brasil redescoberto". A ação é uma mesa de debates com Régis Lopes, do curso de História da UFC, que apresentará o autor. A professora Juliana Diniz, vice-diretora da Editora UFC, fará o comentário editorial.

Quando : terça-feira, 24, às 19h30min

: terça-feira, 24, às 19h30min Onde : Auditório da Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2853 - Benfica)

: Auditório da Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2853 - Benfica) Gratuito





Salão de Abril

A 76ª edição do Salão de Abril segue disponível pela última semana no Centro Cultural Casa Barão de Camocim. Com 39 artistas nordestinos, a exposição reflete sobre a relação entre arte e território. Seu tema destaca a reconexão com a natureza e o patrimônio cultural. A curadoria de Aline Ambrósio e Wes Viana valoriza a multiplicidade de expressões e homenageia o mestre da Cultura Júlio Santos.

Quando : terça-feira a sexta-feira, das 9h às 17 horas; sábado, das 9h às 16 horas

: terça-feira a sexta-feira, das 9h às 17 horas; sábado, das 9h às 16 horas Onde : Casa Barão de Camocim (R. Gen. Sampaio, 1632 - Centro)

: Casa Barão de Camocim (R. Gen. Sampaio, 1632 - Centro) Gratuito



Última semana

Fica aberta para visitação apenas até este domingo, 29, a mostra "Armorial 50". A exposição celebra cinco décadas do Movimento Armorial, criado por Ariano Suassuna (1927-2014). São cerca de 140 obras de artistas como Francisco Brennand, Gilvan Samico e J. Borges.

Quando : terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19 horas; sábado e domingo, das 12h às 18 horas

: terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19 horas; sábado e domingo, das 12h às 18 horas Onde : Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

: Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito





Animação

Estão abertas as inscrições para a terceira turma do Curso de Realização em Animação da Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes. As aulas são

destinadas a pessoas interessadas em aprender e produzir animações digitais em 2D, 3D, 4D, stop motion e outras técnicas. A formação dura dez meses e as atividades têm início a partir de 4 de agosto, sendo realizadas no período da manhã, de segunda-feira

a sexta-feira.