Gilberto Gil anuncia show extra em Fortaleza; veja data

Foto: Prodia/Divulgação Gilberto Gil anuncia data extra de "Tempo Rei" em Fortaleza

Após esgotar ingressos para show da turnê "Tempo Rei" em Fortaleza que será realizado no sábado, 15 de novembro, Gilberto Gil anuncia nova data de apresentação para 16 de novembro, um domingo, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

A pré-venda dos ingressos acontece a partir das 10 horas desta quinta-feira, 25 de junho, para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa. Já a venda geral tem início às 12 horas da segunda-feira, 30 de junho, no site Eventim.

O artista percorre o Brasil com turnê de despedida dos palcos. Os shows, que começaram no mês de março, vão passar por dez capitais brasileiras. Artistas como Anitta, Liniker e Nando Reis estão entre do intérprete de sucessos como "Drão" e "Toda Menina Baiana".

Confira os valores dos ingressos para show extra de Gilberto Gil em Fortaleza

Para o show em Fortaleza, o público poderá escolher entre os setores da arquibancada (meia-entrada de R$ 125 e inteira por R$ 250) e pista (meia-entrada de R$ 240 e inteira por R$ 480).

Haverá também o pacote Vip Esotérico – que garante ingresso pista Premium, acesso à passagem de som, kit com itens exclusivos da turnê e acesso antecipado à loja oficial de Gilberto Gil – nos valores de R$ 740 (meia-entrada) e R$ 980 (inteira). (Com informações da repórter Lillian Santos)

Gilberto Gil - Tempo Rei

Quando: sábado, 15 de novembro; e domingo, 16 de novembro, às 20 horas

sábado, 15 de novembro; e domingo, 16 de novembro, às 20 horas Onde: Centro de Formação Olímpica (avenida Alberto Craveiro - Castelão)

Centro de Formação Olímpica (avenida Alberto Craveiro - Castelão) Venda geral: a partir de segunda, 30, às 12 horas

a partir de segunda, 30, às 12 horas Quanto: a partir de R$ 250 (inteira)

a partir de R$ 250 (inteira) Instagram: @giltemporei