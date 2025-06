Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 24 de junho

Áries 21/03 a 20/04 A rotina doméstica se renova com o encontro entre Sol e Júpiter no setor familiar, motivando você a buscar soluções criativas que melhorem o dia a dia e proporcionem mais leveza à convivência. Tenha mais abertura nas conversas e valorize os momentos em grupo.

Touro 21/04 a 20/05 O Sol se encontra com Júpiter no setor comunicativo e estimula ideias criativas para lidar com a gestão das tarefas do dia e sair da zona de conforto. A Lua na área material desperta generosidade, mas é preciso ter disciplina para controlar os gastos e evitar excessos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Sol e Júpiter no setor financeiro ativam seu lado criativo na administração de recursos, melhorando seu desempenho profissional e criando caminhos para crescer na carreira. A Lua em seu signo traz abertura emocional favorecendo as relações do cotidiano.

Câncer 21/06 a 22/07 Otimismo e coragem guiam seus projetos, com Sol e Júpiter em seu signo, colocando você na linha de frente de boas oportunidades. No entanto, é melhor manter certa discrição quanto às emoções, preservando sua privacidade nos processos.

Leão 23/07 a 22/08 Sol e Júpiter no setor de crise ajudam a superar os desafios com coragem, além de deixar sua percepção mais aguçada para agir no momento certo. Conte com sua intuição e valorize quem está ao seu lado nesse processo.

Virgem 23/08 a 22/09 Sua postura fica mais sociável, ganha força e se abre a parcerias, potencializando projetos coletivos. A Lua no setor do trabalho favorece sua produtividade, estimulando disposição para se dedicar com empenho às tarefas. Busque unir eficiência e prazer nesse momento.

Libra 23/09 a 22/10 Coragem e determinação ajudam você a aproveitar oportunidades na vida profissional, com Sol e Júpiter no setor do trabalho. O período favorece seu rendimento e fortalece a conexão com quem compartilha os mesmos interesses. Otimismo e confiança são grandes aliados nesse processo.

Escorpião 23/10 a 21/11 Você começa a enxergar a vida de forma mais ampla e buscar caminhos que ajudem no seu crescimento pessoal, pois o Sol e Júpiter seguem em harmonia na área espiritual. Prefira agir com discrição sobre seus planos, priorizando interações apenas com pessoas do seu círculo de confiança.

Sagitário 22/11 a 21/12 Você sente um forte desejo de superar limites, com Sol e Júpiter no setor íntimo, trazendo uma postura mais determinada diante dos desafios e oportunidades. Mantenha a confiança, sem abrir mão da cautela. Cuide também dos seus vínculos afetivos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Seu olhar se volta às parcerias, favorecendo acordos que permitam colocar ideias criativas em prática. É importante equilibrar as demandas com pausas para descanso, pois a Lua na casa da saúde reforça o cuidado com o bem-estar físico e mental.

Aquário 21/01 a 18/02 As rotinas ganham movimento com o encontro entre o Sol e Júpiter no setor do cotidiano, trazendo disposição para renovar seus hábitos. Os momentos de lazer se tornam mais prazerosos e ajudam a fortalecer os laços de amizade, expandindo seu círculo social.