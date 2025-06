Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 25 de junho (25/6)

Foto: MIS Experience/divulgação Exposição imersiva do Bob Esponja chega em shopping de Fortaleza e segue até 24 de Agosto MIS

Chega ao Shopping Iguatemi Bosque nesta quarta-feira, 25, a atração "Bob Esponja — A Experiência", um espaço de imersão no universo da estrela subaquática mais famosa do mundo. O local reconstitui a Fenda do Biquíni e conta com cenários interativos e caça às água-viva.

Quando : segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábados, das 10h às 22 horas; e domingos, das 12h às 21 horas

: segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábados, das 10h às 22 horas; e domingos, das 12h às 21 horas Onde : Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz)

: Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), vendas no Sympla

Arraiá da Nega

Nesta quarta-feira, 25, o restaurante e espaço cultural Esquina Brasil/Nega Teresa celebra a cultura nordestina com a festa "Arraiá da Nega". O evento conta com brincadeiras, como pescaria e barraca do beijo, sorteios de brindes e comidas típicas. A apresentação musical é comandada pelo grupo Os Muringa e o artista Silvinho.

Quando : quarta-feira, 25, às 18 horas

: quarta-feira, 25, às 18 horas Onde : Esquina Brasil/Nega Teresa (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

: Esquina Brasil/Nega Teresa (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: R$ 10 (couvert)





​Gustavo Ramos

Está disponível a exposição "A Luz, a Cor, a Palavra - Arte para Livros de Gustavo Ramos", que apresenta ilustrações utilizadas para compor livros e selos dos Correios, publicados por Gustavo Ramos. O artista propõe transformar palavras em imagens.

Quando : até 27 de julho, de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas

: até 27 de julho, de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas Onde : Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Gilberto Gil

A partir das 12 horas desta quarta-feira, 25, inicia a pré-venda dos ingressos para o show de Gilberto Gil no Centro de Formação Olímpica (CFO). Esses são referentes a apresentação de domingo, 16 de novembro, data extra aberta após esgotarem as entradas de 15 de novembro. Tem acesso a essa compra os clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa. A venda geral ocorre na segunda-feira, 30, às 12 horas.

Quando : sábado, 15 de novembro; e domingo, 16 de novembro, às 20 horas

: sábado, 15 de novembro; e domingo, 16 de novembro, às 20 horas Onde : Centro de Formação Olímpica (avenida Alberto Craveiro - Castelão)

: Centro de Formação Olímpica (avenida Alberto Craveiro - Castelão) Quanto: a partir de R$ 125



Luz Guia

O artista cearense Fabrício da Rocha apresenta o show "Luz Guia" nesta quarta-feira, 25, na programação "Dentro do Som", do Cineteatro São Luiz - equipamento localizado no Centro de Fortaleza. O espetáculo apresenta as músicas autorais do artista. "Luz Guia" também é um single, lançado em 2024, e deve dar nome a um álbum do jovem artista que está em produção. A apresentação é intimista, tendo apenas voz e violão.

Quando : quarta-feira, 25, às 19 horas

: quarta-feira, 25, às 19 horas Onde : Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), vendas no Sympla e na bilheteria do equipamento