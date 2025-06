Netflix faz São João de Round 6 em Fortaleza para nova temporada

Foto: No Ju-han/Divulgação Terceira temporada de "Round 6" estreia na Netflix nesta sexta-feira, 27

Com bonecos gigantes de 4 metros característicos de “Round 6”, Fortaleza recebe nos próximos dias uma ação especial da Netflix para celebrar o lançamento da terceira e última temporada da série, uma das mais prestigiadas da plataforma de streaming no mundo.



O público pode conferir uma ativação imersiva que promete misturar o clima junino com o universo da produção sul-coreana. A ação é realizada na orla da Avenida Beira Mar, em frente ao Edifício Catamarã, no bairro Meireles.



O espaço temático é aberto ao público na sexta-feira, 27, a partir das 12 horas. No sábado, 28, é a vez da quadrilha temática de “Round 6” assumir o protagonismo da ativação a partir das 17h30min. A informação havia sido adiantada ao O POVO pela Netflix.

A plataforma de streaming também convida os fãs a “prepararem o look junino” para conferir, além da boneca gigante Young-hee (“Batatinha Frita, 1, 2, 3), seu novo parceiro Chul-su, que será apresentado nos novos capítulos.



A atração fica disponível até domingo, 29. Crianças menores de 10 anos só poderão entrar e permanecer na ativação se estiverem acompanhadas de seus pais ou responsáveis legais durante todo o período.

Round 6: como vai ser a última temporada?

A terceira e última temporada de “Round 6” estreia na Netflix nesta sexta-feira, 27. O streaming afirma que os novos episódios serão os “mais brutais da trama” desde sua estreia, em 2021.

Gi-hun (Lee Jung-jae) continua firme no objetivo de acabar com o jogo. Ele perdeu seu melhor amigo no jogo e foi levado a um estado de desespero pelo Líder (Lee Byung-hun), que ocultou sua verdadeira identidade para se infiltrar.

O protagonista segue em busca de finalizar sua missão, enquanto o Líder dá seu próximo passo. As escolhas dos jogadores terão consequências mais graves a cada jogada. E fica o questionamento: quem será o último sobrevivente no jogo dos 45,6 bilhões de wons?

São João de Round 6 em Fortaleza