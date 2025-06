Exposição do Bob Esponja é inaugurada em shopping de Fortaleza

Foto: MIS Expirence/divulgação Exposição imersiva do Bob Esponja chega em shopping de Fortaleza e segue até 24 de Agosto

Vocês estão prontos, leitores? Aquele personagem vive num abacaxi e mora no mar, chegou com novidades em Fortaleza. A exposição imersiva "Bob Esponja: A Experiência", traz atividades interativas e os cenários da animação do personagem amarelo que espirra água.

Localizada no Iguatemi Bosque, a mostra segue aberta para visitação até o final do mês de agosto. O espaço reúne a trajetória do desenho desde sua primeira aparição na revista "The Intertidal Zone", datada de 1984, na versão original digitalizada, até seu modelo mais atual.

“A exposição inteira é muito rica com detalhes e rabiscos dos desenhos originais, então é para fã realmente se encante, além das interações, porque é uma exposição imersiva”, ressalta Elirdes Costa, gerente de marketing do shopping.

O público pode conferir esse material digitalizado em uma tela interativa na área em frente da exposição. Além do conteúdo, ainda é possível conhecer gratuitamente a história do criador e da obra neste primeiro espaço, assim como a loja com os produtos do personagem.

Após a entrada em "Bob Esponja: A Experiência", os visitantes mergulham em uma jornada multissensorial ambientada na Fenda do Biquíni. Durante a visita, o público pode preparar virtualmente hambúrgueres no Siri Cascudo, tirar a carteira de habilitação na autoescola Escola da Sra. Puff - uma referência a um dos episódios mais icônicos da série -, e caçar no Campo de Águas-Vivas.

Exposição celebrativa aos 25 anos de Bob Esponja está disponível no Iguatemi Bosque Crédito: DIVULGAÇÃO/Bob Esponja: a Experiência

“Ficamos muito felizes em trazer essa experiência e memória afetiva para as pessoas. Aqui trabalhamos muito com o brincar com digital, então é possível perceber que uma das formas de contar essa história é através da interatividade”, comenta Paola Nisterhofen, idealizadora do evento no Brasil.

Com um acervo de mais de 50 itens do universo da Fenda do Bíquini, a atração faz parte da celebração aos 25 anos da franquia de maior sucesso da Nickelodeon. Fortaleza é a terceira cidade a receber o evento, que teve sua estreia no MIS Experience, em São Paulo, atraindo mais de 60 mil pessoas e depois passou por Recife.

O projeto foi desenvolvido pela empresa YDreams Global, em parceria com a Paramount e consegue transportar o visitante para o fundo do mar. Entres as salas da exposição é possível encontrar réplicas dos personagens, espaços para tirar fotos.

Ainda é possível ser recepcionado com bolhas de sabão e ter experiências com telas que permitem os fãs fotografar com capacete da Sandy e até ganhar um espaço no mural de fotos do “Empregado do Mês” no Siri Cascudo.

Exposição imersiva do Bob Esponja chega em shopping de Fortaleza e segue até 24 de Agosto Crédito: Lucas Mello/divulgação

Combinando diversão, nostalgia e curiosidades, "Bob Esponja: A Experiência" contempla atividades para todas as idades e celebra a longevidade da animação que conquista gerações.

Lançada em 1999, a animação Bob Esponja já segue para sua 15° temporada, totalizando 345 episódios até este ano. A criação do biólogo, professor, roteirista e cartunista Stephen Hillenburg se popularizou pelo mundo -expandindo para além da série animada - com filmes e até um musical da Broadway.



Bob Esponja: A Experiência