Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 26 de junho

Áries 21/03 a 20/04 Mercúrio na casa dos prazeres estimula sua criatividade e facilita as trocas afetivas, tornando sua presença mais leve e comunicativa. Porém, a tensão com Plutão alerta para a necessidade de manter a discrição para proteger sua privacidade. Cuide de si e evite exageros nos gastos.

Touro 21/04 a 20/05 O planejamento doméstico se fortalece com Mercúrio na área familiar, assim como atividades que pedem reflexão e foco. No entanto, a comunicação com quem está à sua volta pode enfrentar certa rigidez. Escute com atenção e busque acordos com equilíbrio e diplomacia.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Mercúrio na área das ideias estimula seu raciocínio e favorece os debates, enriquecendo seu repertório intelectual. Porém, a tensão com Plutão alerta para os riscos de posturas controladoras e críticas em excesso. Use suas palavras com equilíbrio, bom senso e responsabilidade.

Câncer 21/06 a 22/07 A entrada de Mercúrio na área material ativa suas ambições e seu interesse por investimentos. No entanto, eles devem ser conduzidos de forma responsável devido à tensão com Plutão. Valorize suas metas profissionais e conduza os desafios com ética e equilíbrio.

Leão 23/07 a 22/08 Mercúrio em seu signo eleva sua capacidade de argumentar e defender projetos, favorecendo suas ambições. Porém, a tensão com Plutão pede cuidado para não entrar em disputas de poder. Valorize momentos de reflexão e busque amadurecimento nas relações.

Virgem 23/08 a 22/09 Mercúrio na área de crise favorece decisões práticas sobre os desafios, ajudando a definir metas mais viáveis para o momento. No entanto, a tensão com Plutão pode estimular pensamentos negativos. Buscar equilíbrio emocional e fortalecer sua capacidade de resiliência faz toda a diferença agora.

Libra 23/09 a 22/10 Mercúrio na casa das amizades favorece diálogos e trocas intelectuais no convívio social, fortalecendo alianças. No entanto, Plutão tensionado alerta para a necessidade de preservar sua privacidade. Conversas profundas serão valiosas no círculo de confiança.

Escorpião 23/10 a 21/11 Sua mente fica mais ativa no trabalho com Mercúrio na área profissional, colaborando no desenvolvimento de projetos e organização das rotinas. Porém, a tensão com Plutão pede diplomacia para administrar conflitos nas parcerias. Evite posturas inflexíveis.

Sagitário 22/11 a 21/12 Mercúrio no setor espiritual favorece reflexões que ajudam a amadurecer seus projetos e ampliar seus conhecimentos profissionais. Plutão, no entanto, sinaliza desafios que exigem ajustes e novas estratégias. Responsabilidade e ética se fortalecem com a harmonia entre Saturno e Netuno.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Os processos de análise pessoal se intensificam, favorecendo o autoconhecimento e o fortalecimento dos seus objetivos, já que Mercúrio transita pelo setor íntimo em harmonia com Saturno e Netuno. Questões ligadas à vida material exigem ajustes constantes e estratégias mais elaboradas.

Aquário 21/01 a 18/02 As relações atravessam uma fase marcada por mais diálogo com Mercúrio em tensão com seu signo, favorecendo o alinhamento de interesses na convivência. Plutão sinaliza desafios que exigem equilíbrio para evitar disputas. Diplomacia e empatia são essenciais na convivência.