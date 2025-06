Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Warner Bros. Pictures/Divulgação Estrelado por Brad Pitt, estreia em cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 26, o filme "F1"

Fórmula 1

Estrelado por Brad Pitt, estreia em cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 26, o filme "F1". Na obra, o lendário piloto Sonny Hayes é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce, o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP. Disposto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, mas para isso ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas dos autódromos.

Salas e horários: Ingresso.com

Priscilla Alcântara

Priscilla Alcântara realiza show intimista no Theatro Via Sul Fortaleza neste sábado, 28. A mini tour acústica "Priscilla - Tudo é Música" celebra os 20 anos de carreira da artista. Após passar por diferentes formatos artísticos, esta é a primeira turnê acústica da cantora. Todo o repertório será apresentado apenas ao som de voz e violão. A paulista iniciou sua carreira aos oito anos, em 2005, como finalista do reality musical "Código Fama Internacional". Reconhecida como cantora e compositora, foi indicada ao Grammy Latino em 2019.

Quando : sábado, 28, às 21 horas

: sábado, 28, às 21 horas Onde : Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 65; vendas pelo Uhuu





Coral da Uece

O Teatro Dragão do Mar recebe nesta quinta-feira, 26, apresentação do Coral da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Na primeira parte, o grupo interpreta Romancero Gitano. Na segunda parte, o coral apresenta peças a capella. A regência é da professora Inez Martins com assistência de Artur Jucá.

Quando : quinta-feira, 26, às 19h30min

: quinta-feira, 26, às 19h30min Onde : Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria



Marcus Dias

O compositor Marcus Dias celebra 60 anos com lançamento do livro "Minicrônicas Subversivas" nesta quinta-feira, 26. São textos que transitam entre o cotidiano e o absurdo. Em 2019, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral que afetou sua fala e mobilidade. Desde então, vem reaprendendo o uso da linguagem e retomando sua produção criativa.

Quando : quinta-feira, 26, às 18 horas

: quinta-feira, 26, às 18 horas Onde : Simpatizo Amor de Bar (rua Sabino Pires, 6 - Aldeota)

: Simpatizo Amor de Bar (rua Sabino Pires, 6 - Aldeota) Valor do livro: R$ 50

R$ 50 Mais informações: @marcusdiassampaio





Arraiá

O Estação Fashion, no Centro de Fortaleza, promove arraiá neste domingo, 29. A festa conta com barraquinhas de comidas típicas, chopp, banda ao vivo, quadrilha junina e pescaria com brindes, além de música e diversão para todas as idades. A entrada no evento é gratuita e a programação começa às 15 horas.

Quando : domingo, 29, a partir das 15 horas

: domingo, 29, a partir das 15 horas Onde : Estação Fashion (rua General Sampaio, 556 - Centro)

: Estação Fashion (rua General Sampaio, 556 - Centro) Gratuito



Projeto Duetos

O Cineteatro São Luiz recebe neste domingo, 29, mais uma edição do Projeto Duetos. Irão se apresentar o cantor, multi-instrumentista e compositor Vinícius Canturária, e em seguida, o compositor, músico, cantor, intérprete e instrumentista Dudu Santos.

Quando : domingo, 29, às 18 horas

: domingo, 29, às 18 horas Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Ingressos retirados duas horas antes do início do evento mediante doação de 2kg de alimentos não-perecíveis





Cinestesia

Nesta quinta-feira, 26, é encenado o espetáculo "Cinestesia", trabalho do grupo homônimo. A apresentação celebra os 60 anos do Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Tupa). Criada em 2023, a peça surgiu como um laboratório de pesquisa sobre o funk e suas ramificações políticas e culturais. A partir do baile funk, discute identidade, ancestralidade e performance.

Quando: quinta-feira, 26, às 20 horas

quinta-feira, 26, às 20 horas Onde: Tupa (Av. da Universidade, 2210 - Benfica)

Tupa (Av. da Universidade, 2210 - Benfica) Gratuito; ingressos retirados no local uma hora antes do espetáculo