São João: Saiba onde provar os melhores bolos típicos

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 25.06.2025: Bolos juninos e dona Fátima para as páginas Azuis. (Fotos: Fabio Lima)

“Junho é um mês muito alegre por causa do São João. É bom para todo mundo As pessoas ficam muito felizes, fazem decorações, se vestem como querem, e ficam muito contentes de comer bolos”. A afirmação de dona Fátima, responsável pelo empreendimento Fátima Tortas e Bolos, no Joaquim Távora, não é por acaso. Quem vive no Nordeste entende bem: junho é o mês da felicidade.

O motivo? O São João, é claro! Ao longo das últimas semanas, o Comes&Bebes destacou iguarias típicas do período junino. Começando pelo pratinho, passando pelo aluá e por pratos com milho, o caderno chega agora a opções que não podem faltar na mesa: os bolos de São João.

Macaxeira, pé de moleque, cocada, pamonha ou grude, no formato redondo ou de tabuleiro, com opções invididuais ou para grupos… São várias as possibilidades para “encher o bucho”. Em Fortaleza não faltam estabelecimentos para levar aos clientes essas variedades. Vamos conhecer algumas delas?



Sabor da Mamys

Na bolaria Sabor da Mamys é possível encontrar seis tipos diferentes de bolos típicos de São João, como cocada, pamonha, batata doce, macaxeira, pé de moleque e milho com coco. Os produtos podem ser comprados em tamanhos diferentes e os valores variam conforme o sabor desejado.

O tamanho PP serve 5 fatias, enquanto o P contempla dez fatias e o M, 20 fatias. O preço muda a depender da escolha de sabor. O bolo cocada, por exemplo, é vendido por R$ 18 em seu menor tamanho e por R$ 55 no maior. Na mesma comparação, o pé de moleque pode ir de R$ 23 a R$ 82.

A jornada do empreendimento começou no bairro Serviluz, quando Dona Neide, carinhosamente conhecida como Mamys, vendia bolos aos vizinhos por necessidade. Ela virou figura conhecida na Aldeota, onde deixou seus produtos em um ponto no restaurante da irmã e do cunhado.

Ela se mudou para a região e vendia fatias de bolo nas ruas próximas. Com a ajuda da filha Rafaela, acrescentou salgados caseiros ao cardápio. A fama da empreendedora cresceu e, após restaurante self-service, surgiu a loja de bolos, que hoje conta com 13 pessoas. Os sabores mais pedidos são macaxeira e pamonha, além do tradicional bolo de milho com coco.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18 horas; sábado, das 9h às 15 horas



Onde: R. João Cordeiro, 1230 - Centro



Mais informações: 85 98781.9062



Instagram: @sabordamamysbolaria

Noélia Doces & Salgados

Na Noélia Doces e Salgados, o "Arraiá da Noélia" garante aos clientes diversos sabores e formatos de bolos juninos para encomenda. O estabelecimento oferece opções de bolos redondos com seis fatias por R$ 38,90 nos sabores de grude, milho, batata e macaxeira. O bolo pé de moleque nesse formato custa R$ 41,90. Para quem deseja a iguaria na versão tabuleiro, com 15 fatias, os valores são variados. Enquanto o bolo de tabuleiro pé de moleque é vendido por R$ 86,90, sabores como batata, grude, macaxeira e milho são encontrados por R$ 76,90.

Onde comprar: encomendas via (85) 3036.7650 (WhatsApp)

encomendas via (85) 3036.7650 (WhatsApp) Instagram: @noeliadocessalgados





Empório de Fátima

Localizada no Bairro de Fátima, a padaria Empório de Fátima reúne cardápio recheado de bolos típicos, nos formatos redondo e tabuleiro. No caso dos redondos, há opções como aipim (R$ 24,99), milho verde cremoso (R$ 39,99), pé de moleque (R$ 34,99), macaxeira (R$ 34,99), grude doce (R$ 32,99), Luiz Felipe (R$ 29,99) e fubá (R$ 24,99). Os bolos no formato tabuleiro são vendidos a partir de R$ 49,99 o kg.

Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 5h30min às 22h30min; domingos, das 5h30min às 22 horas



segunda-feira a sábado, das 5h30min às 22h30min; domingos, das 5h30min às 22 horas Onde: Av. Deputado Oswaldo Studart, 250 – Bairro de Fátima



Av. Deputado Oswaldo Studart, 250 – Bairro de Fátima Instagram: @emporiodefatima

@emporiodefatima WhatsApp: (85) 98956.7210



Fátima Bolos

Os bolos juninos também se destacam na Fátima Tortas e Bolos, localizada no bairro Joaquim Távora. No local, podem ser encontrados pé de moleque, milho e macaxeira, em tamanhos e formatos diferentes. Como relata dona Fátima, responsável pelo empreendimento, o bolo mais vendido é o de pé de moleque .

“No período junino, eu tenho feito, no geral, cerca de 40 bolos de todos os sabores segunda a sexta-feira. No fim de semana chega a 50 por dia”, compartilha a empreendedora. Os bolos são vendidos no formato redondo, com furo. Há os tamanhos pequeno (R$ 50), que serve até 10 pessoas, e médio (R$ 80), que contempla até 20 pessoas.

Outro formato é o bolo tabuleiro (R$ 100), que rende entre 35 e 40 “quadradinhos”. “Junho é um mês muito alegre, por causa do São João. É bom para todo mundo. As pessoas ficam muito felizes, fazem decorações, se vestem como querem, e ficam muito contentes de comer bolos”, opina.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 20 horas; sábado, das 8h às 12 horas



segunda a sexta-feira, das 8h às 20 horas; sábado, das 8h às 12 horas Onde: Rua Padre Antonino, 106 - Joaquim Távora



Rua Padre Antonino, 106 - Joaquim Távora Mais informações: 3231.4131 e (85) 99931.1716

3231.4131 e (85) 99931.1716 Instagram: @fatimatortasebolos



Doce Gula

Na Cidade dos Funcionários, a tradicional Doce Gula também marca presença no São João. Para quem deseja comer apenas a fatia do bolo, é possível. São vendidos bolos de grude, carimã, batata, macaxeira, milho, pé de moleque e pamonha por R$ 13,90. Caso o cliente deseje o formato retangular, que serve 15 fatias, o preço varia conforme a escolha do sabor. O bolo de macaxeira, por exemplo, é vendido por R$ 99,90. O de pamonha, por R$ 119. No formato redondo, que serve cinco fatias, dá para comprar bolos com valores a partir de R$ 45,90 - e, se quiser escolher quatro em um só, há a opção “Tiquin de Cada” (R$ 55,90).

Funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 20 horas; domingos, das 10h às 18 horas



segunda a sábado, das 11h às 20 horas; domingos, das 10h às 18 horas Onde: Av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários



Av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários Mais informações: (85) 98651.3278



(85) 98651.3278 Instagram: @docegulaconfeitaria_

Receita

Está a fim de preparar seu próprio bolo típico junino? Os chefs Élcio Nagano e Anna Paula Rezende ensinam receita de bolo de macaxeira com coco. Para começar, separe 550 gramas de macaxeira ralada. A seguir, misture três ovos, meia xícara de açúcar, uma lata de leite condensado, coloque pitada de sal, meia xícara de coco ralado e meia xícara de leite de coco e uma colher de sopa de manteiga derretida. Misture tudo. Caso use coco fresco ralado, tire o leite de coco e aumente para uma xícara de coco ralado. Coloque em uma forma de 20 cm e, depois, leve ao forno na temperatura de 180º, de 45 a 50 minutos.