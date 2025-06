Confira a programação cultural deste sábado, 28 de junho, em Fortaleza

Foto: Tainá Facó/Divulgação Artista Raara

A cantora Raara Rodrigues presta homenagem a Nana Caymmi neste sábado, 28, no palco do teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Ela interpreta grandes clássicos e canções menos recorrentes do repertório de Nana em show inédito ao lado de músicos como o guitarrista Hermano Faltz e o pianista Adriano Oliveira. A apresentação integra a celebração de dez anos do projeto Jazz em Cena.

Quando : sábado, 28, às 19 horas

: sábado, 28, às 19 horas Onde : CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; retirada de ingressos no site OutGo



Arraiá

O Clube Náutico Atlético Cearense promove neste sábado, 28, seu tradicional arraiá. Neste ano, o evento intitulado "São Pedro do Náutico" conta com shows musicais de Chico Pessoa, Sanfoneiro Samuel Sampaio e Laura Nogueira e Banda. A tradição é celebrada com forró, quadrilhas e comidas típicas. O local estará preenchido com decorações temáticas.

Quando : sábado, 28, a partir das 20 horas

: sábado, 28, a partir das 20 horas Onde : estacionamento do Náutico Atlético Cearense (Avenida da Abolição, 2727 - Meireles)

: estacionamento do Náutico Atlético Cearense (Avenida da Abolição, 2727 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 60; vendas na secretaria do Náutico e no site Bilheteria Digital



Raul Seixas

Neste sábado, 28, data em que completaria 80 anos de vida, Raul Seixas é celebrado pela banda Cancerianos sem Lar. O grupo faz show comemorativo no Stop Beer Chopp, no bairro Serrinha, com os grandes clássicos e músicas lado B do artista. A abertura do evento tem ainda show da banda Conexão Urbana, que presta tributo à Legião Urbana. A programação se inicia às 20 horas.

Quando : sábado, 28, às 20 horas

: sábado, 28, às 20 horas Onde: Stop Beer Chopp (av. Bernardo Manuel, 9056 - Serrinha)

Stop Beer Chopp (av. Bernardo Manuel, 9056 - Serrinha) Quanto: R$ 35; vendas no site Sympla e no local, mediante disponibilidade





Quem Eu Quiser

A praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) recebe neste sábado, 28, o show “Quem eu Quiser”, da violonista, cantora e compositora Rebeca Câmara. Sua identidade musical é influenciada pelo choro, plea MPB, bossa nova e música instrumental brasileira. Em 2017, lançou seu primeiro álbum, intitulado “Rebeca Câmara”. Cinco anos depois, lançou o segundo, “O Melhor de Mim”, com sonoridade mais destacada para voz e violão.