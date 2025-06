Guia Vida&Arte: projeto do O POVO lança edição com dicas para férias

Foto: FERNANDA BARROS Selene Penaforte, diretora da Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco, integra reportagem do Guia

É publicada junto ao jornal O POVO deste domingo, 29, a quinta edição do Guia Vida&Arte, projeto voltado para dicas culturais, que, desta vez, traz destaques para o período de férias entre junho e julho.

Para servir como referência de roteiros tanto para turistas quanto residentes de Fortaleza, o Guia dedica indicações para todas as idades. "A proposta é incentivar as pessoas a saírem do senso comum. Convidar a conhecer novos lugares e redescobrir a Cidade", explica a coordenadora editorial Larissa Viegas. Segundo ela, o material é diverso em possibilidade e endereços.

O Guia Vida&Arte de férias de 2025 foi sintetizado em uma edição única de 96 páginas, dividido nas seções "Cultura & Diversão", "Gastronomia", "Só Tem no Ceará", "Na Praia" e "Vamos às Compras". No total, o material conta com mais de 200 dicas, que incluem listas, indicações, reportagem e fotografias de cada espaço.

"Conseguimos segmentar melhor as informações e tornar o conteúdo mais direto. Cada seção termina com uma página de dicas direcionadas especificamente para crianças — não que as demais não sirvam, mas essas foram pensadas com foco total nesse público", destaca Larissa.

Guia Vida&Arte amplia roteiro no Ceará

Sobre as mudanças em relação a 2024, ela acrescenta: "A curadoria foi mais apurada. Fomos mais seletivos, buscando os cafés com melhor repercussão, os museus mais relevantes, as atrações que merecem atenção e muitas vezes passam despercebidas".

No Guia Vida&Arte, há importantes sinalizações relacionadas à presença de estacionamento, descontos exclusivos para assinantes O POVO , cardápio para veganos e vegetarianos, estabelecimentos pet friendly, espaço para crianças, fraldário, parquinhos, couvert e visitas guiada.

"Também incluímos uma página com contatos úteis: telefones da polícia, bombeiros, Delegacia do Turista, Infraero, Correios e outros, fundamentais para quem vem de fora. Há ainda dicas práticas de segurança, como evitar sair com objetos à mostra, optar por transporte público para grandes eventos, entre outras orientações comuns em grandes cidades", pontua a coordenadora.

Outro destaque do material, projeto exclusivo do O POVO, é a diversidade de programações gratuitas e pagas. Na seção de "Gastronomia", por exemplo, estão listados espaços fora da "zona nobre" da Capital.

As cidades fora de Fortaleza também estão contempladas no material: "Incluímos bastante conteúdo do Interior. Na seção 'Só Tem no Ceará', trazemos dicas de cidades como Quixadá, Quixeramobim, da região do Cariri, além de sugestões de praias pelo litoral cearense".

Roteiro multiplataforma pelo Ceará

Diretora de jornalismo do O POVO, Ana Naddaf explica a concepção e propósito do projeto: "Representa muito bem o conceito e o propósito da nossa plataforma de cultura e entretenimento, o Vida&Arte. É contemplar o melhor da arte, da gastronomia, dos espetáculos, como também da nossa história e do nosso turismo".

"Assim como o Vida&Arte, o Guia é multiplataforma. Seu principal formato é o impresso, mas a ideia é que o nosso leitor encontre o melhor da cultura e do entretenimento das mais diferentes formas, nas mais diversas plataformas", complementa Ana, que menciona que o Guia Vida&Arte está presente também no site e, após o lançamento, será distribuído em equipamentos da Prefeitura de Fortaleza.

O material também poderá ser encontrado nas lojas Reboot Comic Store, Aldeia Zen, Estação Beach Tennis, Orolaser, Vmais Vacinas, Brigaderia 85 e Tangerine Óculos.



Lançamento do Guia Vida&Arte de férias

Quando: domingo, 29 de junho

domingo, 29 de junho Onde: anexo ao jornal impresso O POVO