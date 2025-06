Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 28 de junho

Áries 21/03 a 20/04 A tensão entre a Lua, Vênus e Urano destacam a importância de equilibrar as demandas coletivas e as questões da vida privada, além de definir limites claros para os gastos com lazer. As finanças pedem cuidado redobrado, especialmente se forem recursos compartilhados.

Touro 21/04 a 20/05 A tensão da Lua com Vênus e Urano, entre seu signo e a área familiar, aponta a necessidade de moderar emoções para preservar a harmonia nas relações, principalmente se surgirem desafios. Evite transferir insatisfações para quem convive com você, preservando também sua autonomia.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Sua desenvoltura nas interações fica mais limitada neste período, comprometendo sua capacidade de se expressar. Organize as ideias, foque nas tarefas diárias e conduza as conversas de forma cuidadosa, para que os acordos fluam de maneira equilibrada.

Câncer 21/06 a 22/07 O desejo de aproveitar momentos sociais pode levar a uma condução descuidada das finanças. Ao perceber essa tendência, fica mais fácil definir limites e adotar uma postura mais responsável, evitando excessos e preservando o equilíbrio nas decisões.

Leão 23/07 a 22/08 A tensão entre a Lua, Vênus e Urano na área do trabalho evidencia o desconforto com as rotinas e com a vida profissional, o que pode gerar desmotivação e até desentendimentos. É essencial cultivar equilíbrio emocional, buscando entender os próprios sentimentos antes de reagir.

Virgem 23/08 a 22/09 O pessimismo surge como desafio nesta fase de tensão entre a Lua, Vênus e Urano no eixo crise-espiritual, favorecendo uma visão que amplia os problemas e reduz o foco nas soluções. A insegurança pode alimentar essa vulnerabilidade, por isso é essencial priorizar convívios e ações que fortaleçam sua autoconfiança.

Libra 23/09 a 22/10 Seu lado colaborativo ganha espaço com a Lua na área das amizades, favorecendo momentos de afeto. No entanto, as tensões com Vênus e Urano no setor patrimonial alertam para riscos financeiros ligados à generosidade excessiva. Mantenha disciplina nas finanças e evite assumir despesas que não são suas.

Escorpião 23/10 a 21/11 A sensação de desvalorização no ambiente profissional se intensifica com a tensão entre a Lua, Vênus e Urano no setor do trabalho e dos relacionamentos, gerando frustrações. Evite se colocar em situações que abram espaço para críticas e lembre-se de que o reconhecimento começa no autocuidado.

Sagitário 22/11 a 21/12 As tensões entre a Lua, Vênus e Urano destacam a necessidade de diminuir o ritmo, priorizando o que realmente importa para a organização da vida e para seu bem-estar emocional. Reconheça suas vulnerabilidades e pratique o autocuidado diariamente.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Os desafios para equilibrar vida pessoal e demandas externas ficam mais evidentes com a tensão entre a Lua, Vênus e Urano, pedindo flexibilidade. Evite se expor além do necessário, mantenha a discrição sobre assuntos íntimos e estabeleça limites sempre que for necessário.

Aquário 21/01 a 18/02 O equilíbrio nas relações fica comprometido por atitudes egoístas e reativas, devido à tensão da Lua com seu signo. Isso atrapalha a convivência e a gestão das tarefas coletivas. Busque acordos e evite que o orgulho tome conta das situações.