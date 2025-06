Rafaela Azevedo e o riso subversivo de 'King Kong Fran'

Foto: SARAH LEAL/DIVULGAÇÃO Depois de atingir mais de 120 mil espectadores e fazer turnê na Europa, Rafaela Azevedo volta à Fortaleza com "King Kong Fran"

Neste domingo, 29, a palhaça Fran volta a subir no palco do Theatro Via Sul com o espetáculo solo "King Kong Fran", às 20 horas, questionando e denunciando a opressão reproduzida pela lógica machista, em uma fusão das linguagens de circo e teatro.

Criada pela atriz, diretora e fenômeno da internet Rafaela Azevedo, natural do Rio de Janeiro, Fran espelha situações de violência de gênero para gerar incômodo e criar consciência em sua plateia. A peça tem direção e dramaturgia da própria Rafaela em parceria com o diretor Pedro Brício e direção musical de Letrux.

Em cartaz há quase três anos ininterruptos, "King Kong Fran" ganhou visibilidade com o grande alcance dos vídeos de Fran nas redes sociais, que mostravam uma inversão de papéis, fazendo com que os homens experimentassem um pouco a sensação de objetificação que as mulheres sofrem na sociedade. Para Rafaela Azevedo, as publicações foram uma importante ferramenta de conexão das pessoas com o assunto abordado em sua obra. "Uma das maiores forças que um artista pode ter é a conexão direta com o público", compartilha.

Formada pela Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, o teatro e a palhaçaria foram os caminhos escolhidos por Rafaela para expressar sua arte no mundo. "Palhaça e palhaço é a nossa humanidade estampada. Aquela máscara revela a sua vulnerabilidade, o que todo mundo quer esconder nesse sistema capitalista, que é muito opressor com qualquer diferença. A palhaça é uma ode à inadequação", reflete.

A artista mostra em cena que é preciso parar de naturalizar as diversas agressões contra as mulheres e provocar os homens para criarem consciência de que são agentes dessa violência. "Eu tenho a utopia radical de acreditar que a mulher vai ser ver como um indivíduo e não como objeto do patriarcado", pontua.

Assim como "King Kong Fran", que estreou em 2022 por meio de financiamento coletivo, Rafaela lançou, na quinta-feira, 26, o curta "O Reality da Fran II", no YouTube, como ponto de partida para também lançar o financiamento coletivo de sua próxima peça. A obra "A Igreja da Fran" deve estrear em 2026.

O próximo trabalho, que ela ainda vai desenvolver, será sobre política. "Eu acredito que os três poderes que fazem o nosso sistema acontecer da forma que é são o patriarcado, a religião e a política", elenca. "Então, desde o início, eu quero fazer essa trilogia. Realmente ter essas três obras que conectam a partir do humor e provocam reflexão".

King Kong Fran

Quando : domingo, 29, às 20 horas

: domingo, 29, às 20 horas Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Classificação : 18 anos

: 18 anos Ingressos : Uhuu

: Uhuu Mais informações : Instagram @fran.wt1, @kingkongfran e @aigrejadafran

: Instagram @fran.wt1, @kingkongfran e @aigrejadafran Reality da Fran : youtube.com/@apenasafran

: youtube.com/@apenasafran Financiamento coletivo de "A Igreja da Fran": benfeitoria.com/projeto/aigrejadafran