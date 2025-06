Confira a agenda cultural deste domingo, 29 de junho (29/6)

Foto: Nanda Carnevali Rafaela Azevedo com o figurino do solo 'King Kong Fran'

Acontece no domingo, 29, o espetáculo "King Kong". A personagem aborda machismo, assédio, abuso, consentimento e violência de gênero por meio de falas debochadas e interação com a plateia. A montagem mistura referências de circo e teatro.

Quando : domingo, 29, às 20 horas

: domingo, 29, às 20 horas Onde : avenida Washington Soares, 4335- Seis Bocas

: avenida Washington Soares, 4335- Seis Bocas Quanto: a partir de R$ 40 (assinantes OP têm desconto de 40% com o cupom OPOVO40)





Seleção de elenco

O diretor Allan Deberton ("Pacarrete", "O Melhor Amigo") abriu seleção de elenco infantil para seu próximo trabalho. Até o dia 31 de julho, a Deberton Filmes recebe inscrição para bebês gêmeos, com idade entre 10 e 18 meses, e crianças e jovens, de 3 a 18 anos. Somente do sexo masculino.

Quando: até quinta-feira, 31 de julho

Onde: email para elenco@deberton.com ou WhatssApp para (85) 99649.7149

Inscrição gratuita





Render-CE

O projeto Render-CE inaugura, no Iguatemi Bosque, sua edição de 2025. Os destaques são as comunidades de Canoa Quebrada, Cumbe e Majorlândia, com artesanatos que exploram diferentes técnicas. Todo o lucro das vendas é revertido para os criadores.

Quando : até 31 de julho, às sextas e sábado, das 10 às 22 horas, e domingos, das 13 às 21 horas

: até 31 de julho, às sextas e sábado, das 10 às 22 horas, e domingos, das 13 às 21 horas Onde : Praça do Artesão - Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

: Praça do Artesão - Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Entrada gratuita



É Disso Que Eu Tô Falando

O humorista Marco Luque volta a Fortaleza neste domingo, 29, com o show "É disso que eu tô falando", com quatro personagens de sua carreira: Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente. No palco, eles ganham novas histórias e situações embaraçosas.

Quando : domingo, 29, às 20 horas

: domingo, 29, às 20 horas Onde : Teatro Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Teatro Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 50, vendas pelo site Uhuu



Arraiá do Giga

O Shopping Giga Mall promove neste domingo, 29, atividades infantis em comemoração ao período junino. No espaço da Praça de Eventos, no Térreo, acontece recreação, oficina de slime, infláveis, pula-pula, das 10 às 12 horas; além de apresentação musical de Denílson Felix, das 11h30min às 13h30min.

Quando : domingo, 29, às 10 horas

: domingo, 29, às 10 horas Onde : Shopping Giga Mall (R. José Hipólito, 264 - Messejana)

: Shopping Giga Mall (R. José Hipólito, 264 - Messejana) Entrada gratuita

Mais informações: @gigamallmessejana e www.gigamall.com.br