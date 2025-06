Confira a programação cultural desta segunda-feira, 30 de junho (30/6/25)

Foto: Alexia Ferreira/Divulgação Fica em cartaz até esta sexta-feira, 4, a exposição "Eu Não Tenho Medo", do artista visual cearense Blecaute

Fica em cartaz até esta sexta-feira, 4, a exposição "Eu Não Tenho Medo", do artista visual cearense Blecaute. Promovida pelo Sobrado Dr. José Lourenço em parceria com o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc), a mostra apresenta pinturas que discutem os temas da negritude, ancestralidade, periferia e religiosidade popular. O autor apresenta narrativas a partir de cenas de alegria, coletividade, espiritualidade e força.

Quando : segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até sexta-feira, 4

: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até sexta-feira, 4 Onde : Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)

: Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito





Agulha de ouro

Apaixonados pelo universo da boneca Barbie podem conferir até esta segunda-feira, 30, exposição "Agulha de Ouro - Barbie". Com curadoria de Priscila Cavalcanti, a mostra apresenta mais de 180 bonecas personalizadas.

Quando : somente nesta segunda-feira, 30, das 10h às 22 horas.

: somente nesta segunda-feira, 30, das 10h às 22 horas. Onde : primeiro piso do Shopping Benfica (Rua Carapinima, 2200 - Benfica)

: primeiro piso do Shopping Benfica (Rua Carapinima, 2200 - Benfica) Quanto : R$ 10 (em benefício da Casa de Jeremias e do Lar Amigos de Jesus)

: R$ 10 (em benefício da Casa de Jeremias e do Lar Amigos de Jesus) Mais informações: @shoppingbenfica





Extermínio: A Evolução

Está em exibição o filme "Extermínio: A Evolução". Há quase 30 anos, o vírus da raiva escapou de um laboratório de armas biológicas. Em uma quarentena radical, algumas pessoas ainda conseguem sobreviver em meio aos infectados. Um desses grupos de sobreviventes vive em uma ilha conectada ao continente por meio de uma única passagem, fortemente defendida. Quando decidem partir em uma missão, eles descobrem segredos, maravilhas e horrores.

Salas e horários: Ingresso.com





M3GAN 2.0

Está em cartaz em cinemas de Fortaleza a continuação do filme "M3GAN". Dois anos após sua criação sair de controle, Gemma virou defensora da regulamentação da inteligência artificial. Sem saber, a tecnologia da boneca foi roubada para criar uma espiã assassina definitiva chamada Amelia. Com o futuro da humanidade em risco, Gemma entende que a única opção é ressuscitar M3GAN e aprimorá-la para o combate.

Salas e horários: Ingresso.com





No Radar

O ator, comediante e mágico Gabriel Louchard apresenta em Fortaleza a terceira edição do "Ilusões - Espetáculo Internacional de Mágicas". A turnê reúne ilusionistas consagrados da Coreia do Sul, França, Espanha e Suécia. O show visa surpreender o público com números premiados, explorando estilos variados como cartomagia, mentalismo, grandes ilusões e mágica cômica.

Quando : sexta-feira, 25 de julho, às 21 horas

: sexta-feira, 25 de julho, às 21 horas Onde : Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 25; vendas no site Uhuu