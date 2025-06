Festa do Cinema Italiano: Jacopo Quadri fala sobre 'Berlinguer - A Grande Ambição'

Foto: divulgação/Festa do Cinema Italiano "Difícil fazer filmes sobre a política italiana"

"É algo milagroso que esse filme exista hoje", comenta Jacopo Quadri sobre um dos filmes no qual ele compõe a equipe nesta edição da Festa do Cinema Italiano. Chegando à sua 12ª edição, o evento acontece até a quarta-feira, 2 de julho, de forma itinerante por 23 cidades brasileiras. Em Fortaleza, as exibições são realizadas no Cinema do Dragão.

Em entrevista ao O POVO, Quadri compartilha seu ponto de vista sobre a produção de cinema na Itália, especialmente diante de situações políticas ásperas do seu país e do mundo. Dirigido por Andrea Segre, "Berlinguer - A Grande Ambição" traça um paralelo de ficção e documentário sobre Enrico Berlinguer, líder do Partido Comunista Italiano (PCI) durante os anos 1970.

Como montador, ele pondera sobre a conexão entre arquivo e ficção como forma de contar uma história que, em sua maioria, a Itália desconhece: "Nas escolas italianas não se aprende sobre esse período histórico, o que é muito curioso". Quadri já montou mais de 70 filmes apresentados em importantes festivais internacionais, como "Sacro GRA" (Leão de Ouro em 2013) e "Fogo no Mar" (Urso de Ouro em 2016). Trabalhou também com nomes como Bernardo Bertolucci, Paolo Virzi e a brasileira Laís Bodanzky.

Ele vem ao Brasil como convidado de honra do evento para ministrar masterclass e debates com exibições especiais no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ao todo, serão 11 filmes exibidos no festival, incluindo cópias restauradas dos clássicos "A doce vida" e "8 ½", de Federico Fellini, "Vermiglio - A Noiva da Montanha", de Maura Delpero, e "Felicidade", de Micaela Ramazzotti, que também é montado por Quadri.

Jacopo Quadri fala sobre a montagem de "Berlinguer - A Grande Ambição", ficção sobre o líder do Partido Comunista Italiano (PCI) nos anos 1970 Crédito: DIVULGAÇÃO/Festa do Cinema Italiano

O POVO - Como todos filmes históricos, "A Grande Ambição" tem um recorte específico temporal da vida do personagem. Como foi para você lidar com esse recorte na montagem? O roteiro escolhe o que contar, mas a montagem também tem esse poder de decisão...

Jacopo Quadri - A parte mais exigente do meu trabalho foi a integração das imagens de arquivo com o que foi filmado em ficção originalmente. Às vezes, havia uma indicação precisa do que deveria entrar como imagem de arquivo e às vezes apenas estava escrito "imagem de arquivo". E assim foi preciso um trabalho paralelo de pesquisa e escolha dessas imagens. O filme é histórico, mas, ao mesmo tempo, tem a tomada de posição, há o ponto de vista de um diretor que se coloca praticamente dentro da família do Berlinger.

O filme nasceu da amizade do diretor com uma das filhas do Belinguer. Na primeira cena a gente vê a família descobrindo o que aconteceu com ele na Bulgária, que é substancialmente um atentado que havia acontecido. Esse é um episódio importante e pouquíssimo conhecido até mesmo na Itália, e é real. Eu mesmo não sabia desse evento e a gente entende no filme que foi mantido em silêncio e em segredo pelo próprio Berlinguer e pelo próprio Partido Comunista justamente porque, enfim, se um outro Partido Comunista quer te assassinar, é delicado trazer esse assunto à tona.

OP - O filme chega num momento áspero da política, com governos extremistas de volta ao poder na América e na Europa, além de guerras políticas que acontecem à vista. Como você acredita que o filme será recebido?

Jacopo - Acho que o filme chega em um momento ótimo também exatamente por isso, porque efetivamente essa é uma história que é muito próxima da gente e que não é sempre contada. Na China ele vai estrear em quatro mil salas de cinema, o que é difícil de imaginar porque eu penso que o público chinês não necessariamente é um público que eu imaginava que iria super se interessar. Nas escolas italianas não se aprende sobre esse período histórico, o que é muito curioso. E há também a questão histórica do momento na Itália em que se tende a fazer filmes menos com o dinheiro público e mais de modo privado, como a Netflix ou outras formas de produção. O apoio público nos garantiria, e sempre nos garantiu, uma maior liberdade de criação. Portanto, no sentido da liberdade de criação, no sentido artístico, tendo a pensar que no mundo de hoje seja mais difícil fazer filmes sobre a política italiana. É algo milagroso que esse filme exista hoje porque, de qualquer forma, ainda conseguimos trabalhar dessa maneira.

OP - Como é para você poder vir ao Brasil? Além da realização de masterclass, a oportunidade de estar perto do público brasileiro...

Jacopo - Sobre o Brasil, eu estou muito feliz. Eu conheço Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, porque fiz uma base lá de trabalho de montagem quando o Marco Bechis filmou "Terra Vermelha". Em São Paulo, que eu conheço um pouco, espero que me encontre um pouco mais familiarizado e quero rever amigos. Já no Rio, não conheço nada e quero fazer belas caminhadas, conversar com as pessoas, ver filmes… Por mais curioso que possa aparecer, ainda não vi "Vermiglio" e quero ver na Festa do Cinema Italiano. Não que eu vá para o Brasil para necessariamente ver filmes italianos, mas já que está na programação, é um filme que eu tenho curiosidade. Foi rodado na região de Trentino-Alto Adige na Itália, uma região montanhosa que eu conheço, mas em um idioma que eu não entendo bem. E é uma diretora muito boa, com um montador muito bom.





Festa do Cinema Italiano

Onde : Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quando : terça-feira, 1º de julho, e quarta-feira, 2 de julho

: terça-feira, 1º de julho, e quarta-feira, 2 de julho Quanto : R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira) na terça-feira; R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira) na quarta-feira

: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira) na terça-feira; R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira) na quarta-feira Mais informações: @cinemadodragao