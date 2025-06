Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 30 de junho

Áries 21/03 a 20/04 O céu da semana destaca a importância de cuidar das questões básicas da vida antes de buscar novos caminhos, visto a Lua em sua fase crescente. Vênus na área das ideias realça seu lado criativo, trazendo originalidade às suas iniciativas e favorecendo a empatia nas relações.

Touro 21/04 a 20/05 O céu da semana evidencia um período em que as experiências coletivas ajudam a desenvolver maturidade emocional. Vênus na área material desperta generosidade e o desejo de aproveitar os prazeres da vida, mantendo a cautela para evita exageros nos gastos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu da semana favorece o aperfeiçoamento no convívio social e o fortalecimento do círculo de confiança, com a Lua crescente na área social. Com Vênus ingressando em seu signo, sua autoestima se fortalece, assim como sua criatividade e carisma, cativando quem está por perto.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu da semana reforça a importância de valorizar a construção de ideias em grupo para aprimorar tanto os relacionamentos quanto as rotinas. Vênus entra no setor de crise, favorecendo o autocuidado, o fortalecimento da autoestima e a superação de questões emocionais.

Leão 23/07 a 22/08 O céu da semana evidencia a necessidade de zelar pelo equilíbrio financeiro e buscar acordos na gestão de recursos compartilhados, como sugere a Lua crescente no eixo material e social. Vênus atua na área das amizades, estimulando vínculos acolhedores e fortalecendo a vida afetiva.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu da semana favorece a organização da vida privada, contando com suporte material e afetivo no âmbito familiar. Vênus na área profissional ativa sua criatividade, contribuindo tanto para a sua imagem pública quanto para a qualidade do trabalho que desenvolve.

Libra 23/09 a 22/10 O céu da semana evidencia uma fase de aperfeiçoamento pessoal frente aos desafios, ajudando na elaboração de um planejamento mais sólido e eficiente, com a Lua na fase crescente. Vênus na área espiritual amplia os interesses por experiências que tragam bem-estar e vivências enriquecedoras.

Escorpião 23/10 a 21/11 O céu da semana sugere aprendizados na gestão dos recursos e dos desafios compartilhados, com a Lua crescente. Vênus no setor íntimo favorece o recolhimento emocional, os cuidados pessoais e o cultivo de conexões mais seletivas.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu da semana favorece a busca por equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, com a Lua crescente transitando entre o setor profissional e seu signo. Vênus estimula a harmonia nas relações, criando um ambiente de trocas emocionais mais colaborativo.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu da semana reforça sua capacidade de superação, incentivando a revisão de metas e a adoção de estratégias mais eficazes. Com Vênus no setor do cotidiano, você encontra formas criativas e prazerosas para organizar o dia a dia com mais equilíbrio.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu da semana favorece processos de transformação emocional, que fortalecem sua autoconfiança e sua capacidade de se posicionar com segurança nos círculos sociais. Vênus na área das amizades estimula o convívio, os prazeres em grupo e as trocas culturais.