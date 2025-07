Programe-se: confira agenda cultural para esta terça-feira. 1º de julho (1º/07)

Foto: D&E/Divulgação Cantor cearense Diego Facó realiza show especial na barraca na Praia do Futuro

Começa nesta terça-feira, 1º de julho, a quinta edição dos Ensaios do DF, projeto comandado pelo cantor e compositor Diego Facó (foto). A iniciativa preenche as terças-feiras de julho no Austin Pub, reunindo diferentes artistas do forró, funk e piseiro. Nesta terça, 1º, o público assiste a shows de Vitor Fernandes, Tony Guerra, Jerry Smith e Nuzio Medeiros, além de Facó.

Quando: a partir das 22 horas

a partir das 22 horas Onde: Austin Pub (av. Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)

Austin Pub (av. Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 60; vendas no site Make My Night





Reggart

Retorna ao calendário de Fortaleza a Reggart - Mostra de Cultura Reggae. A iniciativa integra a programação oficial da Semana Municipal da Cultura e Identidade Reggae, com início nesta terça-feira, 1º.

Quando: terça-feira, 1º, às 18h30min

terça-feira, 1º, às 18h30min Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito





Exposição Coletiva

Estão abertas inscrições da convocatória para a segunda edição da mostra coletiva "Sobrevoo em Demolição", lançada pela Casa das Poc - Produções Criativas. A iniciativa seleciona até 20 obras de até dez artistas cujas práticas dialoguem com o conceito de fotografia expandida, abarcando linguagens como pintura, desenho, escultura, instalação, colagem, performance e arte digital. A exposição visa reunir obras que reflitam criticamente sobre o tempo atual, valorizando experiências historicamente silenciadas. A curadoria é assinada pela artista visual Maíra Ortins.

Quando: inscrições até 13 de julho

inscrições até 13 de julho Onde: site bit.ly/sobrevooemdemolicao





Cinema Italiano

O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 1º de julho, o filme "O Último Chefão", como parte da programação do Festival de Cinema Italiano. Foragido por mais de 30 anos, Matteo Messina Denaro foi o fantasma mais esquivo da Cosa Nostra. Inspirado em sua figura, o filme entrelaça traições, destinos selados e ambições destruídas, em um noir que evoca a grande tradição literária siciliana. O longa-metragem, com direção de Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, foi apresentado em competição oficial do Festival de Veneza.

Quando: terça-feira, 1º, às 18h30min

terça-feira, 1º, às 18h30min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas disponíveis em Ingresso.com





Dinossauros

No mês das férias, uma opção de entretenimento é o Alchymist Prehistoric Park. O parque de dinossauros, localizado em Caucaia, reúne mais de 60 réplicas em tamanho real, mais de um quilômetro de trilhas e modelos animatrônicos de dinossauros que chegam a 20 metros de altura.

Quando: segunda-feira a domingo, das 9h às 17 horas

segunda-feira a domingo, das 9h às 17 horas Onde: Alchymist Prehistoric Park (Antônio Vicente de Nojosa, 800 - Caucaia)

Alchymist Prehistoric Park (Antônio Vicente de Nojosa, 800 - Caucaia) Quanto: R$ 99,90 (inteira) e R$ 49,95 (meia); vendas no site, bilheteria presencial e WhatsApp (85) 98195.6232