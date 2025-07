Terror psicológico do escritor Uketsu é jogo de 'gato e rato'; entenda

Foto: credito legenda

Uketsu, pseudônimo de um enigmático autor japonês, tem se consolidado como uma voz proeminente no cenário contemporâneo literário do horror. Suas obras caracterizam-se por uma profunda exploração do terror psicológico, habilmente ambientadas em enredos peculiares que emergem do cotidiano dos personagens.

A escolha do autor por manter sua identidade oculta, mesmo diante da crescente projeção no Japão e, mais recentemente, no Ocidente, amplifica a aura de mistério em torno da produção. Tal estratégia direciona o foco exclusivamente para a originalidade das narrativas, que exibem uma notável capacidade de edificar ambientes de suspense e perturbação.

O lançamento "Imagens Estranhas", publicado no Brasil pela Editora Suma, inicia com a descoberta de um misterioso blog por uma dupla de amigos. Os textos, assinados por um rapaz chamado Shin, descrevem uma vida aparentemente simples, marcada por um casamento recente com uma jovem ilustradora.

Contudo, postagens subsequentes revelam uma perda horrível, descrita por Shin com uma simplicidade desconcertante e acompanhada por enigmáticas imagens criadas pela esposa. A partir desse ponto, a narrativa se desdobra em quatro momentos distintos, todos intrinsecamente conectados ao caso inicial e também apresentados através dessas "/imagens estranhas".

Uketsu constrói o mistério central com progressão cativante a cada capítulo, instigando o leitor a questionar se está diante de uma história contínua ou de uma sequência de contos tematicamente interligados.

Ao convidar o leitor a desvendar os eventos que escalam ao longo da narrativa, o autor mantém o interesse via uma escrita acessível, porém meticulosamente elaborada. A fusão da prosa literária com espécies de "infográficos" criados pelos próprios personagens para auxiliar na resolução dos enigmas que os intrigam é um recurso engenhoso e envolvente.

Nos momentos de clímax, Uketsu orquestra cenas que prendem a respiração do leitor. Somos transformados em observadores obscuros, quase compelidos a nos esconder dos personagens, testemunhando algo terrível que se desenrola diante dos nossos olhos.

As imagens que pontuam a obra, apesar de sua simplicidade aparente, possuem um poder enigmático que captura a atenção do leitor, o instigando a decifrar cada detalhe. Cada uma é apresentada de forma e em contexto distintos, convidando a desvendar os mistérios ao lado dos protagonistas. Tão bem construídos são esses enigmas que se torna quase impossível para qualquer leitor descobrir as "três charadas" que unificam a trama principal.

"Imagens Estranhas" é uma leitura singular que certamente cativará não apenas os fãs de terror e suspense, mas também aqueles dispostos a se aventurar em um estilo narrativo distinto. A obra equilibra com maestria momentos de extrema tensão e mistério, evocando o melhor do gênero "gato e rato".

Imagens Estranhas