Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 2 de julho (02/07)

Foto: Arquivo Pessoal Dançarinos da Cia. Estrelas da Rua dançando "Coco", dança de roda e ritmo da região Nordeste do Brasil.

A Cia. de Dança Estrelas da Rua apresenta nesta quarta-feira, 2, o espetáculo "Imaginário Popular - A Festa do Povo". A montagem faz parte do projeto "Curta São Luiz" e é uma comemoração aos 20 anos do grupo, que busca instigar as emoções humanas por meio de representações do imaginário popular. Na performance, são apresentados novos conceitos da dança e perspectivas a fim de gerar no público inúmeras interpretações e sentimentos.

Quando: quarta-feira, 2, às 16 horas

quarta-feira, 2, às 16 horas Onde: Hall do Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Hall do Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito

Mais informações: Instagram

Hoje é dia de Rock, bebê

A energia rock and rock chega ao espaço cultural Esquina Brasil/Nega Teresa nesta quarta-feira, 2, com show especial da Banda 4 Ventos que leva repertório que transita entre o rock e o reggae. Quem também se apresenta é o grupo Renegados, trazendo composições autorais sobre temas sociais, políticos e poéticos.

Quando: quarta-feira, 2, às 19 horas

quarta-feira, 2, às 19 horas Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil/Nega Teresa (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: R$ 10 (couvert)





Dança de Salão

O Centro Cultural Belchior inicia nesta semana sua programação oficial das férias de julho. Neste mês, o espaço promove, às quartas-feiras, aulas de dança de salão, das 18h às 19 horas; de zumba, das 17h às 18 horas; e de dança contemporânea, também das 17h às 18 horas. Os momentos acontecem no auditório e na sala multimídia 1 do equipamento.

Quando: quartas-feiras de julho, em múltiplos horários

quartas-feiras de julho, em múltiplos horários Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito





Yoga ao Pôr do Sol

A Pinacoteca do Ceará, equipamento cultural localizado no Centro, oferece nesta quarta-feira, 2, um espaço de relaxamento para a prática meditativa Hatha Yoga, com a professora Gleici Barbosa. A proposta é promover um momento de pausa no pátio do museu voltado para pessoas de todas as idades. O momento tem previsão de início às 17h30min, com 20 vagas por ordem de chegada. Os participantes que levarem seus próprios tapetes também serão acomodados.

Quando: quarta-feira, 2, às 17h30min

quarta-feira, 2, às 17h30min Onde: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito





Programação de Férias

A Vila das Artes promove, com Escola Pública de Circo, oficinas, cursos e atividades de audiovisual, cinema e teatro durante este mês de julho. As inscrições para cada programação estão disponíveis até a quinta-feira, 3 de julho, e devem ser feitas no site do equipamento. O projeto acontece durante todo o período de férias.

Inscrições até quinta-feira, 3, em www.viladasartesfortaleza.com.br

Onde: Vila das Artes (Rua 24 de maio, 1221 - Centro)

Vila das Artes (Rua 24 de maio, 1221 - Centro) Gratuito