Da Barra ao Titanzinho: Festival Bora é realizado na orla de Fortaleza

Valorizar diferentes linguagens, promover o intercâmbio cultural e incentivar a ocupação em diferentes pontos da Cidade. Essas são as premissas que motivam o Festival Bora, evento cultural que, entre 4 e 20 de julho, acontece às sextas-feiras, sábados e domingos em diversos locais da Capital.

Com uma programação que contempla dança, teatro, música, design, arte urbana, circo e atividades para o público infantil, além da Praia de Iracema, a agenda chega a territórios como Barra do Ceará, Pirambu, Centro e Grande Mucuripe.

O novo evento contempla uma "ampliação" do festival antecessor, o Férias na PI, realizado entre 2018 e 2024 pelas gestões dos ex-prefeitos Roberto Cláudio e José Sarto.

A iniciativa do Festival Bora, inteiramente gratuita, é realizada pela Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI).

Para João Wilson Damasceno, presidente do ICI, em comunicado enviado à imprensa, "ao ocupar diferentes pontos da orla com uma programação diversa e gratuita, reafirmamos nosso compromisso com uma Cidade mais inclusiva".

A descentralização é um objetivo que já vem sendo arquitetado pela gestão municipal em eventos como o Carnaval e o Aniversário de Fortaleza.

"É um convite para que as pessoas conheçam e se reconheçam em outros bairros da Cidade, compartilhando juntas um movimento de celebração coletiva", afirma o diretor do equipamento, ainda em texto enviado à imprensa.

Na programação musical, o público poderá assistir a apresentações de nomes nacionais como Os Garotin (RJ), Duquesa (BA) e BNegão (RJ), além de participar de rodas de conversa formativas que serão realizadas com os artistas.

Na esfera local, contracenam nomes como Fernando Catatau — que faz show especial com participação de Mumutante, Kátia Freitas, Marta Aurélia e Hierro —, Cabulosa, Di Ferreira, Gabi Nunes e Dipas.

Para o cantor Felipe de Paula, que transita entre o samba e o pagode sob o pseudônimo de Dipas, subir ao palco do Bora explicita uma conexão direta com o trabalho que vem realizando no gênero há mais de 20 anos.

No domingo, 20, o cearense se apresenta no Anfiteatro da Beira-Mar com o show "Fuck Samba", que marca também o lançamento do novo single "Me Namora", em parceria com o trapper Doixton.

"A faixa fala sobre a cidade, sobre a Beira-Mar, sobre esse clima daqui. E é isso que eu quero trazer para o show: essa relação entre a produção de samba e pagode com a Cidade, com a juventude, com o que a Cidade pode proporcionar de energia solar e positiva", afirma.

Inspirado por nomes como BaianaSystem, Racionais MC's, Arlindo Cruz e Jorge Aragão, o cantor reforça ainda a abertura que um festival como o Bora oferece para artistas emergentes.

"Mostrando inúmeras linguagens e artistas, o Bora desenha um panorama de arte que, às vezes, as pessoas não estão acostumadas a ver. Muitas vezes, elas ficam presas aos artistas que estão no mainstream e não conseguem ter acesso a outros que estão no início da caminhada ou que já estão no meio da trajetória, mas que também não têm o palco necessário", defende Dipas.

Além da programação musical, às sextas-feiras e aos sábados, o Teatro São José, no Centro, receberá espetáculos que valorizam a produção local nas linguagens do teatro e da dança, a exemplo da Cia Bravia, dos grupos Nóis de Teatro e Bagaceira, e da bailarina Wilemara Barros.

No âmbito infantil, as manhãs de domingo oferecem o programa Infância Viva na Praça, em parceria com a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi) da Prefeitura de Fortaleza. Com atividades realizadas no Passeio Público e na Praça do Mirante do Conjunto Santa Terezinha, o programa valoriza linguagens que marcaram a infância, como a contação de histórias, o circo e o teatro de bonecos.

Ainda, no campo formativo, o festival estreia o Conexão Bora, que leva os artistas integrantes da programação a debater processos criativos e trajetórias no palco e fora dele, por meio de rodas de conversa.

Inaugurando a programação do festival, bem como a série de encontros, o grupo Os Garotin participa da primeira roda, nesta sexta-feira, 4, às 16 horas. Com mediação de Zé Pretim, diretor de projetos e cofundador da For All Studios, o bate-papo acontece no Centro Cultural Belchior, enquanto o show da banda será realizado no sábado, 5, às 20h30min, no Estoril.





Festival Bora

Quando : sábado, 5

: sábado, 5 Gratuito

Mais informações: @festivalborafortaleza

New Choro

Quando : às 16 horas

: às 16 horas Onde: Ponte dos Ingleses (Rua dos Cariris - Praia de Iracema)

Baile Groovado, com DJs Viúva Negra, Bugzinha e Rafa Lima

Quando : das 17 horas às 19h30min

: das 17 horas às 19h30min Onde: Estoril (Rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema)

Feira Bem Vintage Cervejarias Artesanais

Quando : às 16 horas

: às 16 horas Onde: Largo dos Tremembés (Rua dos Tabajaras, 451)

Fuá da Sil, com Mallu Viturino Agê, Taru e Danilo Coutinho e DJ Flávio Sampaio

Quando : às 17 horas

: às 17 horas Onde: Casa Iracemar (Rua dos Tabajaras, 660 - Praia de Iracema)

Roda Iracema, com os grupos Mesura e Karenzinha

Quando : às 18 horas

: às 18 horas Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Show "Caos e Bênção", com Di Ferreira

Quando : às 18 horas

: às 18 horas Onde: Estoril (Rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema)

Vita & Virgínia - Cia Bravia

Quando : às 19 horas

: às 19 horas Onde: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299 - Centro)

Os Garotin

Quando : às 20h30min

: às 20h30min Onde: Estoril (Rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema)