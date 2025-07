Foto: Rayane Mainara/Divulgação Feira Mais Vinil

Chega à 32ª edição neste domingo, 6, o projeto Feira Mais Vinil, realizado na Estação das Artes. O evento reúne lojas de vinil e admiradores da cultura do vinil em programação gratuita e musical. Além da venda de discos, há discotecagem com o DJ Thales e show do cantor Juruviara, com o projeto "Pro Dia Nascer Feliz".

Quando: domingo, 6, das 10h às 15 horas

domingo, 6, das 10h às 15 horas Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito