Programe-se: confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Rayane Mainara/Divulgação A Estação das Artes recebe neste domingo, 6, mais uma edição da Feira Mais Vinil

Feira Mais Vinil

Chega à 32ª edição neste domingo, 6, o projeto Feira Mais Vinil, realizado na Estação das Artes. O evento reúne lojas de vinil e admiradores da cultura do vinil em programação gratuita e musical. Além da venda de discos, há discotecagem com o DJ Thales e show do cantor Juruviara, com o projeto "Pro Dia Nascer Feliz".

Quando: domingo, 6, das 10h às 15 horas



domingo, 6, das 10h às 15 horas Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Teatro Infantil

O terceiro Festival de Teatro Para a Crianças reúne diferentes grupos teatrais para valorizar a produção artística e cênica local. Ao todo, são seis espetáculos, sendo dois realizados nesta sexta-feira, 4, e outros quatro no sábado, 5. Todas as apresentações contam com intérprete de Libras.

Quando: sexta-feira, 4, e sábado, 5 de julho

sexta-feira, 4, e sábado, 5 de julho Onde: Teatro AABB (av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres)

Teatro AABB (av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla Mais informações: Instagram





Beatles Day

O Cineteatro São Luiz recebe apresentação da banda Bulldogs Ballad em homenagem aos Beatles. O show celebra a data em que John Lennon e Paul McCartney se conheceram, em 6 de julho de 1957. O tributo reúne clássicos do quarteto. A Bulldogs Ballad é formada por Maurício Domingues, Sérgio de Salles, Daniel Cajado, Dayvid Lima e Márcio Douglas.

Quando: domingo, 6, às 18 horas

domingo, 6, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: a partir de R$ 50; vendas no Sympla





Intacta

O Theatro Via Sul recebe a comédia "Intacta", do ator e comediante Denis Lacerda. Ele também interpreta cenas como a drag queen Deydianne Piaf e conta histórias de sua vida. Denis apresenta números de dublagem de nomes como Solange Almeida e Britney Spears, em meio aos causos de sua "infância-viada", sua família religiosa e descobertas da sexualidade.

Quando: sábado, 5, às 21 horas, e domingo, 6, às 19 horas

sábado, 5, às 21 horas, e domingo, 6, às 19 horas Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site Uhuu





Samba que Reza

A cantora Marina Cavalcante apresenta nesta quinta-feira, 3, o show "Samba Que Reza", uma celebração aos ritmos afro-brasileiros como louvação aos seus ancestrais. A apresentação tem no repertório canções de artistas como Mateus Aleluia e Carlinhos Brown, além de músicas autorais.

Quando: quinta-feira, 3, às 18h30min

quinta-feira, 3, às 18h30min Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; ingressos retirados no site OutGo





Michael Jackson

O cantor Rodrigo Teaser presta um tributo a Michael Jackson no Teatro RioMar Fortaleza neste fim de semana. Rodrigo leva ao público grandes clássicos como "Thriller" e "Beat It". O show também conta com coreografias e figurinos que remetem ao rei do pop, elevadores de palco, catapulta, banda ao vivo e bailarinos.

Quando: sábado, 5, às 20 horas; domingo, 6, às 15h e às 18 horas

sábado, 5, às 20 horas; domingo, 6, às 15h e às 18 horas Onde: Teatro RioMar (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 70; vendas no site Uhuu e na bilheteria





Arraiá do Zé

É realizada neste sábado, 5, no Jardim de Burle Marx, no Theatro José de Alencar (TJA), a tradicional festa Arraiá do Zé. A programação se divide em discotecagem, banda de forró e apresentações de quadrilha.

Quando: sábado, 5, às 17 horas

sábado, 5, às 17 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito: retirada de ingressos a partir de 4 de julho, às 19 horas, no Sympla; entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível