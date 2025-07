Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 4 de julho (04/07)

Foto: Deivyson Teixeira/Divulgação Férias no MIS - Desenhos Coletivos

Integrando a programação de férias do Museu da Imagem e do Som (MIS), acontece nesta sexta-feira, 4, a oficina "Desenhos coletivos", comandada por Pedro Henrique. São disponibilizadas 15 vagas para pessoas de 8 a 14 anos por ordem de chegada ao local. Exposição "Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak" inspira processo.

Quando: sexta, 4, das 16 às 18 horas

sexta, 4, das 16 às 18 horas Onde: Sala Multiuso do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Sala Multiuso do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

Roda de Samba

O Moto Libre promove nesta sexta-feira, 4, uma versão maior e com maior line-up da festa de roda de samba comandado por Gabi Nunes. Desta vez, o espaço recebe três atrações além da veterana, que se apresenta às 21h30min: Jr. Brown, às 23 horas; Belinho, às 00h30min; e o grupo Deixa In Off, às 2 horas.

Quando: sexta-feira, 4, a partir das 21 horas

sexta-feira, 4, a partir das 21 horas Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 38,50 vendas pelo Sympla

R$ 38,50 vendas pelo Sympla Mais informações: @motolibrebar

Sistema Solar

O Planetário Rubens de Azevedorealiza, nesta sexta-feira, 4, a sessão infanto-juvenil "ABC do Sistema Solar", que conta a história de tês crianças que observam as estrelas quando percebem uma "estrela cadente" e fazem um pedido: o desejo de fazer uma viagem até a Lua. De repente, as crianças são transportadas para uma nave espacial chamada "Observador".

Quando: sexta-feira, 4, às 18 horas

sexta-feira, 4, às 18 horas Onde: Planetário Rubens de Azevedo (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Planetário Rubens de Azevedo (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), vendas pelo Sympla e na bilheteria do equipamento

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), vendas pelo Sympla e na bilheteria do equipamento Mais informações: @planetariorubensdeazevedo

Parque Arvorar

O recém-inaugurado Parque Arvorar, do grupo Beach Park, está com funcionamento amplificado neste período de férias escolares, de julho a agosto. A estrutura conta com três aviários, trilhas suspensas, passarelas nas copas das árvores e uma "casa do passarim", estrutura elevada com quatro andares. A operação conta com equipe fixa de cerca de 70 profissionais, entre biólogos, educadores, zootecnistas e veterinários.

Quando: quarta-feira a domingo, das 9 às 17 horas

quarta-feira a domingo, das 9 às 17 horas Onde: R. Paulo Sá - João de Castro - Vila Terra Brasilis, Aquiraz

R. Paulo Sá - João de Castro - Vila Terra Brasilis, Aquiraz Quanto: R$129 (crianças) e R$139 (adultos)

R$129 (crianças) e R$139 (adultos) Mais informações: parquearvorar.com.br

Baila Comigo

Nesta sexta-feira, 4, a Estação das Artes promove festa para os amantes de forró em parceria com o Clube Santa Cruz. O "Baila Comigo" traz, a partir das 18 horas, a banda Puxa Fole Toinho; e, às 20 horas, sobe ao palco Dinho Nossa Pisada. O evento conta ainda com jogos de bingo com prêmios de parceiros da programação. A entrada acontece por ordem de chegada no equipamento.