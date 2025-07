Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 5 de julho

Áries 21/03 a 20/04 A Lua no setor íntimo, em sintonia com Sol e Júpiter, favorece o fortalecimento interior e as relações que formam sua rede de apoio. Nas interações sociais, é importante agir com discrição e escolher bem os vínculos com quem deseja se conectar.

Touro 21/04 a 20/05 Com a Lua favorecendo o setor de relacionamentos e em sintonia com Sol e Júpiter, o convívio afetivo fica mais leve e cheio de trocas positivas. Parcerias importantes podem surgir, porém evite carregar responsabilidades que não são suas.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua no setor do cotidiano e em harmonia com Sol e Júpiter, eleva sua disposição para lidar com as tarefas do dia a dia e melhora sua produtividade. Algumas ideias podem precisar de ajustes para se adaptarem ao que é viável e realista nesse momento.

Câncer 21/06 a 22/07 Seu crescimento pessoal se expande, levando a descobertas que promovem bem-estar e realização. Mesmo que limitações financeiras impeçam grandes avanços neste momento, como sugere a tensão com Plutão e Mercúrio, siga firme e não se desanime.

Leão 23/07 a 22/08 Laços familiares oferecem suporte afetivo e prático, com a Lua em harmonia com Sol e Júpiter. Esse apoio ajuda a superar desafios, mas é essencial não depender demais desses vínculos. Demonstre que sabe manter sua autonomia, como alerta a tensão entre Plutão e Mercúrio.

Virgem 23/08 a 22/09 Sua generosidade fortalece as amizades, criando um ambiente acolhedor e colaborativo. Priorize conversas construtivas, mas evite sobrecarregar quem está por perto com problemas excessivos, devido à tensão lunar com Plutão e Mercúrio.

Libra 23/09 a 22/10 A Lua no setor financeiro, em harmonia com Sol e Júpiter, indica um período favorável para crescimento material e conquistas concretas. Aproveite as chances que surgirem, mas mantenha disciplina nos gastos, pois a tensão com Plutão e Mercúrio alerta para riscos de descontrole.

Escorpião 23/10 a 21/11 A Lua em seu signo e em harmonia com Sol e Júpiter, favorece a autoconfiança e uma visão mais positiva da vida. Mesmo que os desafios sejam mais complexos, tente manter o foco e avaliar bem antes de agir.

Sagitário 22/11 a 21/12 A Lua na área de crise, em harmonia com Sol e Júpiter, amplia sua percepção e ajuda a enxergar os desafios com mais clareza. Mesmo que sejam complexos, eles servem como testes de superação. Planeje com estratégia e mantenha o foco para alcançar bons resultados.

Capricórnio 22/12 a 20/01 As parcerias e os projetos em grupo se fortalecem, com mais união e generosidade nas trocas, com a Lua na área das amizades e em harmonia com Sol e Júpiter. No entanto, tenha atenção para que disputas por espaço ou recursos não atrapalhem a cooperação com o coletivo.

Aquário 21/01 a 18/02 Sua capacidade empreendedora se destaca com a Lua favorecendo a área do trabalho. Desafios e disputas podem surgir, especialmente nas relações profissionais. Mantenha a diplomacia e saiba quando ceder ou negociar para manter a harmonia nas relações.