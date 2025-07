NA PASSARELA DA BELEZA

E da valorização do que é nosso, mulheres lindas e investidoras em seu potencial criativo ampliam a moda cearense. Algumas herdaram lições de suas mães e avós, vocacionadas aos bordados, às tramas e aos desenhos do belo, e dão expansão a essa herança. Outras se lançam, refugiando-se no silêncio da pesquisa, para depois saírem abastecidas de conteúdo para uma produção de moda linda, combinando sonhos e tendências; linguagens e símbolos tradição e inovação. Negócios e passarelas. A moda do Ceará atravessa fronteiras, veste mulheres de todas as idades e preferências, festejando a beleza. Encontramos com Camila Arrais, criadora da marca Randá, produzindo preciosidades entre os bordados manuais, renda renascença, e o rechilieux e outros. "São peças diferenciadas e exclusivas. Não fazemos moda, mas arte: peças especiais, exclusivas, aliadas a uma modelagem moderna e perfeita. As mulheres amam o trabalho, a nossa dedicação, por isso aderem e adquirem peças para os mais diversos momentos e para valorização do corpo feminino", concluiu Camila.