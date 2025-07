Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 5 de julho (05/07)

Foto: AFP Elton John está realizando shows com a turnê "Farewell Yellow Brick Road"

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe neste sábado, 5, tributo ao cantor britânico Elton John. A apresentação é realizada pelo grupo Marcus Vinnie and The Rockets. O cantor e pianista Marcus Vinnie revive os grandes sucessos do Elton John, que dá voz a composições como "Your Song", "Rocket Man", "Tiny Dancer", "Always Love You", "Crocodile Rock", "Bennie and The Jets" e "Goodbye Yellow Brick Road".

Quando: sábado, 5, às 20h30min

sábado, 5, às 20h30min Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; ingressos retirados no site OutGo

Plastique Noir

A banda gótica cearense Plastique Noir se apresenta no restaurante e espaço cultural Bruta Flor neste sábado, 5, às 19h30min. Após temporada pela Europa com shows na Alemanha, Espanha, França e Portugal, o grupo cearense leva ao público pela primeira vez um tributo ao The Smiths. A banda de rock inglesa foi composta por Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke e Mike Joyce. No segundo bloco de apresentação, a banda toca suas músicas autorais.

Quando: sábado, 5, às 19h30min

sábado, 5, às 19h30min Onde: Bruta Flor (R. Antônio Augusto, 806 - Meireles)

Bruta Flor (R. Antônio Augusto, 806 - Meireles) Quanto: couvert por R$ 20





Bruno Mars

O projeto Candlelight, que leva ao público concertos à luz de velas, promove mais uma apresentação neste sábado, 5, no Theatro José de Alencar (TJA). Desta vez, o artista homenageado é o cantor Bruno Mars. O concerto dura cerca de 60 minutos e tem repertório formado por músicas como "Just The Way You Are", "Marry You", "Grenade" e "Talking to The Moon".

Quando: sábado, 5, às 21 horas

sábado, 5, às 21 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 90; vendas no site FeverUp





Arte e Vinil

É realizada na Hi-five Discos neste sábado, 5, uma tarde de experiência artística: pintura em discos de vinil. Os participantes ganham um disco de vinil que não toca mais para personalizar em três horas de pintura, com todos os materiais inclusos e orientação personalizada. Além de vitrola com seleção de clássicos, o ambiente também conta com mesa de doses, drinks e chopp.

Quando: sábado, 5, às 15 horas

sábado, 5, às 15 horas Onde: Hi-Five Discos (Vila Bachá, 5 - Meireles)

Hi-Five Discos (Vila Bachá, 5 - Meireles) Quanto: R$ 130; vendas no Sympla; restam poucos ingressos