Banda Vanguart anuncia show em Fortaleza; saiba quando

Foto: Bárbara Moreira /Divulgação Banda Vanguart anuncia show em Fortaleza no mês de agosto

Nesta sexta-feira, 4, a banda Vanguart anunciou que virá para Fortaleza em breve. O grupo traz para a capital cearense o show “Dois Cantos” no dia 24 de agosto, um domingo. A informação foi divulgada nas redes sociais.

O evento acontecerá no Theatro Via Sul, localizado no bairro Seis Bocas, e os ingressos estão à venda na plataforma Uhuu!. Além da Cidade, a banda passa por Salvador (BA), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Recife (PE).

Varguart em Fortaleza: confira valores dos ingressos para o show

Os ingressos para o show da Vanguart em Fortaleza estão custando R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada) para a plateia baixa; R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada) na plateia alta. Também há opção de meia-entrada PCD, por R$ 60, e ingresso solidário, a R$ 80 com doação de 1 kg de alimento.

Formada em Cuiabá, o Vanguart nasceu como um projeto solo do cantor, músico e compositor Hélio FLanders. Ao virar uma banda, o disco de estreia veio em 2007 trazendo a faixa "Semáforo", que fez sucesso no meio underground brasileiro. O álbum, batizado com o nome da banda, foi lançado junto com a revista "Outracoisa", editada por Lobão.

Em mais de 20 anos de trajetória, a banda já mudou algumas vezes de formação, restando da formação original, além de Hélio, o cantor, compositor e músico Reginaldo Lincoln. Influenciados por Bob Dylan, Neil Young e outros nomes do folk rock, eles já lançaram sete discos de estúdio, discos solo (um de cada) e alguns singles, incluindo a balada "Meu Sol", que foi trilha da novela "Além do Horizonte". O mais recente é "Celeste", regravação da parceria de Renato Russo e Marisa Monte. (Eduarda Porfírio e Marcos Sampaio)

Vanguart - show "Dois Cantos"