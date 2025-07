Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 7 de julho

Áries 21/03 a 20/04 O céu da semana estimula a criatividade e favorece mudanças internas, com Urano na área das ideias em harmonia com Vênus e Plutão. Equilibrar suas metas profissionais com as necessidades familiares é essencial nesse momento.

Touro 21/04 a 20/05 O céu da semana estimula soluções criativas para seus projetos e metas profissionais com Urano na área material em harmonia com Vênus. Questione velhos padrões, ouça com atenção e amplie horizontes, especialmente com a Lua Cheia se aproximando.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu da semana inicia um ciclo de renovação com Urano em seu signo, trazendo mudanças ligadas à autoestima e à expressão criativa. A Lua Cheia alerta para os riscos com investimentos, por isso priorize sua segurança financeira e tenha cautela com os gastos.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu da semana sugere mudanças profundas, estimulando o rompimento de padrões que geram dependência afetiva, com Urano na área de crise em harmonia com Vênus. Mantenha os vínculos afetivos, mas sem deixar de lado sua autonomia.

Leão 23/07 a 22/08 O céu da semana traz mudanças significativas em suas interações sociais, incentivando você a cultivar relações mais autênticas e inspiradoras. Aproveite também para equilibrar seu bem-estar emocional com uma organização prática do dia a dia, especialmente com a Lua Cheia chegando.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu da semana destaca suas habilidades, permitindo mudanças criativas na vida profissional, pois Urano se alinha com Vênus. A Lua Cheia pede equilíbrio entre os interesses pessoais e os coletivos, especialmente ao lidar com grupos.

Libra 23/09 a 22/10 O céu da semana favorece um novo ciclo de crescimento pessoal, inspirando você a explorar novas formas de expressar seus valores e crenças, superando limitações internas. A Lua Cheia incentiva gestos de acolhimento no ambiente familiar.

Escorpião 23/10 a 21/11 O céu da semana conecta você aos seus desejos mais profundos, permitindo vivenciá-los com autenticidade, ao mesmo tempo em que favorece o rompimento com sentimentos limitantes. Com a Lua Cheia é essencial manter o equilíbrio na comunicação.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu da semana transforma suas relações, favorecendo vínculos verdadeiros que expandem sua visão de mundo, pois Vênus se encontra com Urano. Com a Lua Cheia, modere os gastos e mantenha a disciplina nas finanças.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu da semana inspira você a reinventar sua rotina com criatividade, trazendo mais satisfação às tarefas cotidianas, com o encontro entre Vênus e Urano. A Lua Cheia reforça a importância de expressar sua individualidade com consciência, respeitando os limites alheios.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu da semana marca um ciclo de trocas criativas e intelectuais que transformam seu olhar sobre a vida e fortalecem sua percepção pessoal. Com a Lua Cheia, os desafios podem se intensificar, pedindo mais descanso e cuidado com o corpo e a mente.