Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 7 de julho (07/07)

Foto: Thiago Medeiros/divulgação Exposição imersiva do Bob Esponja chega em shopping de Fortaleza e segue até 24 de Agosto

Segue disponível para visitação até agosto a mostra "Bob Esponja: A experiência". A exposição celebra os 25 anos de lança mento do desenho e reconta a história do personagem que conquistou fãs em diversos países. O público pode rever itens especiais do universo da "Fenda do Biquíni" e interagir com a cozinha do Siri Cascudo e a Escola da sra. Puff. As sessões duram 30 minutos.

Quando: segunda a sexta-feira, das 14 horas às 22 horas; sábado, das 10 horas às 22 horas; domingo, das 12 horas às 21 horas

segunda a sexta-feira, das 14 horas às 22 horas; sábado, das 10 horas às 22 horas; domingo, das 12 horas às 21 horas Onde: Shopping Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Shopping Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada); vendas no Sympla





Café Java

Foi inaugurada em abril de 2025 uma réplica do Café Java, espaço que foi um importante ponto de encontro intelectual da Padaria Espiritual no fim do século XIX. Dois meses após a inauguração do espaço, o estabelecimento localizado ao lado da Academia Cearense de Letras (ACL), que administra a cafeteria, começa também a atender ao público. É possível visitar o local de segunda a sexta-feira.

Quando: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas Onde: Café Java (R. Guilherme Rocha, 1448-1500 - Centro)

Café Java (R. Guilherme Rocha, 1448-1500 - Centro) Instagram: @academiacearensedeletras





Pagode

O Exquenta Bar&Petiscaria realiza nesta segunda, 7, mais uma edição do Exquenta que a Segunda Passa, com pagode, petiscos, espetos e comidas regionais. Nesta edição, o Grupo Maximize comanda a roda de pagode e se apresenta no local com outros convidados. A programação se inicia às 19 horas.

Quando: segunda-feira, 7, às 19 horas

segunda-feira, 7, às 19 horas Onde: Exquenta Bar & Petiscaria (R. C, 190, Residencial Marcos Freire - Mondubim)

Exquenta Bar & Petiscaria (R. C, 190, Residencial Marcos Freire - Mondubim) Mais informações: @exquentar.bar

Sandman

Entrou no catálogo da Netflix a primeira parte da segunda e última temporada de "Sandman". Após um reencontro com sua família, Sonho dos Perpétuos precisa enfrentar uma série de escolhas impossíveis para tentar salvar a si mesmo, seu reino e o mundo desperto das consequências épicas dos erros que cometeu no passado. Em busca de redenção, ele terá que encarar antigos aliados e inimigos: deuses, monstros e mortais. Mas o caminho até o perdão é tortuoso e imprevisível.

Onde: Netflix

Jurassic World

Está em cartaz em cinemas "Jurassic World: Recomeço", novo capítulo da franquia "Jurassic World". A obra acompanha uma equipe em missão para coletar amostras de DNA das três criaturas mais colossais da terra, mar e ar. Elas detêm a chave para criação de um medicamento com potencial para salvar inúmeras vidas humanas. A missão coloca a equipe diante de desafios extremos. Este é o sétimo filme da franquia "Jurassic Park" e traz Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali no elenco.

Quando e onde: Ingresso.com