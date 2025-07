Espetáculo sobre Djavan é apresentado em Fortaleza

Foto: Reprodução/ Instagram Montagem que homenageia a vida e a obra de Djavan é protagonizado pelo ator mineiro Raphael Elias

Fortaleza vai receber, em outubro, o espetáculo "Djavan - O Musical: Vidas pra contar", uma produção que celebra a trajetória pessoal e artística de um dos maiores nomes da música brasileira.

Com sessões marcadas para os dias 10, 11 e 12 de outubro no Cineteatro São Luiz, a montagem mistura teatro, música e dança para narrar episódios marcantes da vida do cantor e compositor alagoano.

Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

O espetáculo é protagonizado pelo ator mineiro Raphael Elias e tem concepção de Gustavo Nunes, direção artística de João Fonseca e texto assinado por Patrícia Andrade e Rodrigo França.

A proposta é levar ao palco não apenas os sucessos de Djavan, mas também momentos decisivos de sua carreira, além de passagens íntimas e inspiradoras de sua vida.

Djavan - O Musical: Vidas pra contar

Quando: 10 a 12 de outubro. Horários ainda serão divulgados

10 a 12 de outubro. Horários ainda serão divulgados Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)

R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira) Ingressos: disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro

disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro Instagram: @cineteatrosaoluiz