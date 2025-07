Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 8 de julho (08/07)

Foto: Joaquim Santos/Divulgação O Teatro Dragão do Mar recebe nesta terça-feira, 8, a estreia do espetáculo "Você Não Me Conhece", do grupo Quarto Coletivo

O Teatro Dragão do Mar recebe nesta terça-feira, 8, a estreia do espetáculo "Você Não Me Conhece", do grupo Quarto Coletivo. Dirigida por Fran Teixeira, a montagem é uma peça política feita a partir de quatro cenas curtas e independentes — como "O Comerciante" — que satirizam tipos da elite brasileira.

Quando: terça-feira, 8, às 19h30min

terça-feira, 8, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Humor

Como programação do mês de férias, o North Shopping Fortaleza promove ao longo de julho atividades para diferentes públicos. Nesta terça-feira, 8, a Praça de Alimentação recebe show do humorista Manguaça em celebração ao Dia do Riso. Criado pelo cearense Adrian Lima, Manguaça é um personagem embriagado que aproveita seu estado para fazer observações ácidas sobre a realidade.

Quando: terça-feira, 8, às 19 horas

terça-feira, 8, às 19 horas Onde: North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy) Gratuito





Férias

Durante o mês de julho, o shopping Benfica apresenta atrações diferentes para os clientes. Uma delas é o espaço interativo de videogames retrô, que leva ao público a oportunidade de revisitar jogos clássicos. Além disso, o empreendimento recebe edição especial da exposição "Cantinho do Colecionador - Férias", com acervo temático.

Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 11h30min às 22 horas

segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 11h30min às 22 horas Onde: shopping Benfica (rua Carapinima, 2200 - Benfica)

shopping Benfica (rua Carapinima, 2200 - Benfica) Gratuito





Jovens Amantes

O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 8, a comédia dramática francesa "Jovens Amantes". A trama se passa no final da década de 1980. Stella, Victor, Adèle e Etienne completam 20 anos. Eles fazem o exame de admissão para uma famosa escola no Théâtre des Amandiers em Nanterre. Juntos eles experimentarão o ponto de virada de suas vidas, mas também sua primeira tragédia.

Quando: terça-feira, 8, às 18h40min

terça-feira, 8, às 18h40min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas no Ingresso.com e na bilheteria





Férias no Gelo

Atração para toda a família e no mês das férias. Em julho, o shopping RioMar Fortaleza continua a oferecer ao público a estrutura Iceland, espaço com ambiente climatizado e temperatura de 15º C abaixo de zero. São mais de 30 toneladas em esculturas interativas feitas de gelo cristalino reunidas em ambiente temático para diversão em família. Estão inclusos casacos e luvas para manter os visitantes aquecidos durante a experiência e uma bebida cortesia.

Quando: de segunda-feira a domingo, das 13h às 22 horas

de segunda-feira a domingo, das 13h às 22 horas Onde: Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 89,90; vendas no Sympla e bilheteria