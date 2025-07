Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 9 de julho (09/07)

Foto: @portoricocircoshow/Divulgação Circo Porto Rico

O estacionamento do Shopping RioMar Kennedy recebe temporada de risadas, brincadeiras e diversão do Circo Porto Rico. Há Globo da Morte, "O Mundo dos Dinossauros" e um King Kong de 11 metros, além de trapezistas e palhaços.

Quando : de segunda-feira a sexta-feira, às 20 horas; sábados, às 17h30min; e domingos, às 20 horas

: de segunda-feira a sexta-feira, às 20 horas; sábados, às 17h30min; e domingos, às 20 horas Onde : Estacionamento do RioMar Kennedy (Avenida Sargento Hermínio, 3300 - Pres. Kennedy)

: Estacionamento do RioMar Kennedy (Avenida Sargento Hermínio, 3300 - Pres. Kennedy) Quanto : de R$ 20 a R$ 60

: de R$ 20 a R$ 60 Mais informações: @portoricocircoshow





Yoga no Quintal

O North Shopping Fortaleza segue com sua programação fixa nas quartas-feiras de julho: a Yoga no Quintal, um momento para quem busca equilíbrio e bem-estar no fim da tarde. Quem orienta o momento é a tutora Clah Yoga.

Quando : quartas-feiras de julho, às 16h30min

: quartas-feiras de julho, às 16h30min Onde : Quintal do Nortão (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

: Quintal do Nortão (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy) Gratuito

Mais informações: @northshoppingfortaleza



Aulas de dança

O Centro Cultural Belchior segue com sua programação oficial das férias de julho. Neste mês, o espaço promove, às quartas-feiras, aulas de dança de salão, das 18h às 19 horas; de zumba, das 17h às 18 horas; e de dança contemporânea, também das 17h às 18 horas. Os momentos acontecem no auditório e na sala multimídia 1 do equipamento.

Quando: quartas-feiras de julho, em múltiplos horários

quartas-feiras de julho, em múltiplos horários Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito





Saneamento Básico

O Cinema do Dragão exibe nesta quarta-feira, 9, uma sessão de relançamento de "Saneamento Básico: O Filme", comédia de 2007 protagonizada por Fernanda Torres, Wagner Moura e Camila Pitanga. A produção acompanha uma comunidade que enfrenta problemas de saneamento no Sul do Brasil e decide usar a verba da produção de um filme para a construção da fossa.

Quando : quarta-feira, 9, às 16h

: quarta-feira, 9, às 16h Onde : Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada) Vendas em Ingresso.com e na bilheteria





Acrobacia

Seguem abertas, até 15 de julho, as inscrições para a residência artística em acrobacia aérea e de solo para pessoas trans, travestis e não-binárias. A iniciativa é promovida pelo espaço cultural Galpão da Vila e recebe até 10 participantes, que terão aulas nas terças-feiras e quintas-feiras de agosto, das 14h às 16 horas.