Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 9 de julho

O SANTO Santa Paulina Do Coração Agonizante De Jesus

Amábile Lúcia Visintainer nasceu no dia 16 de dezembro de 1865, na Itália. Com 10 anos, emigrou com para o Brasil, fixando-se em Santa Catarina. Construiu um casebre, onde cuidava dos doentes e instruía as crianças. Em 1890, foi fundada a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, com Amábile atuando como enfermeiras. É a primeira congregação religiosa feminina fundada no Brasil. Quatro meses depois, Amábile, Virgínia e Teresa Anna Maule, outra jovem que se juntou a elas, fizeram os votos religiosos. Recebeu o nome de irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Também foi nomeada superiora, passando a ser chamada de madre Paulina. Em 1903, foi eleita superiora geral por toda a vida pelas irmãs da nascente congregação. Com diabetes, morreu no dia 9 de julho de 1942.