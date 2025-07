'Vale Tudo': novela tem 'virada de chave' em semana decisiva

Foto: Fabio Rocha/TVGlobo Virada de chave em "Vale Tudo" (2025)

Finalmente, "Vale Tudo" chegou ao momento de confusão e gritaria que os fãs da primeira versão tanto esperavam: Raquel (Taís Araújo) descobriu as armações de Maria de Fátima (Bella Campos) e rasgou seu vestido de noiva às vésperas do aguardado casamento.

INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

Na segunda-feira, 7, foi ao ar a primeira reviravolta da vilã "brat" de "Vale Tudo": Fátima foi desmascarada pela mãe, que descobriu os planos da filha com César (Cauã Reymond) para conquistar a família Roitman. "Brat", aliás, significa teimosa e descolada pela gíria jovem.

Por meio de um flagra dos amantes, a cozinheira soube que foi Fátima quem roubou a famigerada mala de dólares, acabou com o seu relacionamento e está prestes a aplicar um golpe nos Roitman.

Um vestido de noiva rasgado deu o tom de "Vale Tudo" ao longo da semana Crédito: FOTOS Fabio Rocha/TV Globo

Parece só mais uma cena melodramática de folhetim brasileiro, mas a Globo apostou e conseguiu o que tanto almejava: uma audiência melhor. Afinal, um bom barraco sempre prende a atenção do telespectador.

Segundo o Kantar Ibope, a novela registrou média de 24,9 pontos, com pico de 26,1 pontos logo nos primeiros minutos de exibição. Esse foi o melhor alcance de "Vale Tudo" até agora, em 87 capítulos. Antes disso, os recordes do remake mal alcançavam 23 pontos.

Fora da televisão, a cena do vestido rasgado repercutiu até entre quem não faz ideia da hora na qualé transmitida a novela "das nove". A expectativa pela situação esdrúxula furou a bolha noveleira e chegou aos perfis de memes, mostrando como foi na versão original.

O investimento para tal conquista foi grande: teasers da "semana da virada" foram impulsionados nas redes sociais e ocupavam espaços nos intervalos da programação da Globo. Até mesmo no dominical Fantástico, antes das cenas irem ao ar, já ouvíamos falar nos bastidores da destruição do vestido.

Uma dúvida, aliás, permaneceu: tendo sido a roupa feita cautelosamente frágil a fim de rasgá-la, o que aconteceria se acaso a cena não ficasse boa? Ou esquecessem de iniciar a gravação? Com certeza, Fátima não gostaria de reutilizar um vestido branco de batismo.

O que parece é que tudo está relacionado ao imaginário: a cena original entrou para a história das telinhas como uma briga marcante. A expectativa para a regravação era comentada dentro e fora dos bastidores desde a estreia da nova versão e, não surpreendentemente, decepcionou os emocionados.

Virada de chave em Vale Tudo

Apesar da atuação impecável de Taís Araújo e das expressões promissoras a memes de "Mary Faty", dificilmente o remake de uma cena marcante na TV vai conquistar os saudosos telespectadores de 1988 ou o clubinho dos jovens que repetem que "as novelas de antigamente eram melhores". Mas, sim, foi uma cena bem construída, porém desnivelada pela expectativa do público.

Desse capítulo, ainda aproveitamos excentricidades, como a fixação de Fátima em acusar a mãe de ter "cheiro de cebola" - como ela poderia ficar rica tendo cheiro de cebola? Tivemos também o espanto de Celina (Malu Galli) ao ouvir "porque, para mim, uma mulher que casa por dinheiro é uma prostituta" de Raquel. Quem acompanha a trama sabe que ela e a impiedosa Odete Roitman casaram com homens "velhos e ricos" para ascender socialmente. "Bom, mas aí é um pouco relativo", foi o que a tia de Heleninha respondeu quando "a carapuça serviu".

Ao longo da semana, veremos uma passagem de tempo e mudanças nos núcleos da trama. O casamento entre Afonso (Humberto Carrão) e a golpista acontece, mas ela não vive seu "felizes para sempre".

Já Aldeíde (Karine Teles), que casou há poucos dias, voltará viúva e milionária para o Brasil e ficará de olho em outro pretendente. Também voltam ao País Tropical, Heleninha (Paola Oliveira) e Ivan (Renato Góes), que se casam no exterior. O casal Afonso e Fátima — e o amante César — retornam para novas situações estapafúrdias.

Do outro lado, a "mocinha com cheiro de cebola" se torna uma empresária de sucesso e passa até por um "rebranding" visual, com menos estampas e mais tons pastéis. Nas redes sociais, o "look de pobre" de Raquel se tornou piada, pois ela vestia peças de uma famosa marca de roupa internacional, cujos preços não são tão "baixa-renda". "Até que enfim ela vai tirar aqueles vestidos da minha tia", resumiu uma seguidora de Taís Araújo no TikTok.