Dia do Rock é celebrado com shows e festivais em Fortaleza

Foto: banda Conte!/divulgação Conte! realiza apresentação na Estação das Artes

Um dos gêneros musicais mais influentes do século XX, o rock'n' roll é celebrado no dia 13 de julho desde 1985. A data foi escolhida em homenagem ao festival "Live Aid", que ocorreu em Londres e na Filadélfia, arrecadando fundos para combater a fome na Etiópia. Em Fortaleza, o Dia Mundial do Rock é comemorado com eventos.

Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

As programações em alusão ao Dia do Rock já começam na sexta-feira, 11. Na sua Rock Arena Master, o pub Vibe 085 recebe tributos a bandas como Pink Floyd, Queen e Guns N' Roses. A Estação das Artes também inclui atrações para o público rockeiro no sábado, 12. A programação conta com as bandas Conte! e FuckTheSystem, cover de System Of a Down.

No sábado, o Floresta Bar faz 12 horas seguidas de rock dos anos 1980. Com o tema "80TÃO: um tributo ao melhor do rock nacional e internacional dos anos 80", a festa começa a partir das 14 horas com seis atrações ao vivo.

Hobbies manuais: onde aprender cerâmica em Fortaleza? Veja cursos

O The Bar também entra no clima no sábado, 12, recebendo três bandas de rock no palco. A banda Yrden, por sua vez, faz show no House Garden Pub na véspera do Dia do Rock.

No domingo, 13, acontece o festival "É U Róqui, Mah!" no Esconderijo Rock Pub. As bandas autorais Pira Coletiva, Jovens Idosos, Comodoro e Tubarões e Duas Doses de Música e os Tiragosto organizam e se apresentam no evento.

Outro festival também acontece no dia 13, na Praia de Iracema. É o Rock Vive 2025, que traz as bandas Musavenal, Malditos Remanes, Terra Mórfica, Kazane Blues e Old Friends no palco do Galpão das Artes.



Dia Mundial do Rock

Sexta-feira, 11

O que : tributos a bandas

: tributos a bandas Quando : 21 horas

: 21 horas Onde : Pub Vibe 085 (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

: Pub Vibe 085 (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 33 via Sympla

: R$ 33 via Sympla Informações: @vibe085pub

Sábado, 12

O que : Rock na Estação

: Rock na Estação Quando : 19 horas

: 19 horas Onde : Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Informações: @estacaodasartes.ce

O que : programação musical

: programação musical Quando : 14 horas

: 14 horas Onde : Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto : R$ 55 (individual) e R$ 50 (casadinho), via Sympla

: R$ 55 (individual) e R$ 50 (casadinho), via Sympla Informações: @floresta_bar

O que : Old Song, Felipe Bruno e Crawling

: Old Song, Felipe Bruno e Crawling Quando : 18 horas

: 18 horas Onde : The Bar (Av. Lineu Machado, 1514 - João XXIII)

: The Bar (Av. Lineu Machado, 1514 - João XXIII) Quanto : a partir de R$ 15, via Sympla

: a partir de R$ 15, via Sympla Mais informações: @thebarpub

Domingo, 13

O que : FestivalRock Vive 2025

: FestivalRock Vive 2025 Quando : 14 horas

: 14 horas Onde : Galpão das Artes (Rua José Avelino, 193 - Praia de Iracema)

: Galpão das Artes (Rua José Avelino, 193 - Praia de Iracema) Gratuito

Informações: @festrockvive