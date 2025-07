Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 10 de julho

Áries 21/03 a 20/04 A Lua Cheia segue em harmonia com Marte e Urano, estimulando atitudes firmes e ousadas para correr atrás dos seus objetivos, favorecendo conquistas importantes. Mantenha a cautela e evite atitudes impulsivas que possam comprometer seus planos.

Touro 21/04 a 20/05 Seus ideais de vida ganham força com a Lua Cheia no setor espiritual em sintonia com Marte e Urano, orientando sua jornada com determinação e confiança. Atitudes corajosas ajudam a sair da rotina e romper padrões, mas é preciso cuidado para evitar desgastes desnecessários.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Suas emoções e desejos materiais ganham força com a Lua Cheia, trazendo coragem para romper com velhos hábitos. Evite, no entanto, agir por impulso ou se deixar levar pelo imediatismo, devido à tensão lunar com Sol e Júpiter.

Câncer 21/06 a 22/07 A Lua Cheia em harmonia com Marte e Urano, estimula parcerias e mudanças inovadoras no campo profissional. Defina objetivos claros para não comprometer sua produtividade, devido à tensão lunar com Sol e Júpiter.

Leão 23/07 a 22/08 A Lua Cheia na área do cotidiano segue harmonizada com Marte e Urano, favorecendo atitudes criativas que renovam rotinas e elevam sua disposição. Respeitar limites ajuda a prevenir excessos e prejuízos diversos, como alerta a tensão lunar com Sol e Júpiter.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua Cheia estimula trocas com grupos e ações coletivas. No entanto, evite se envolver em disputas de poder ou relações que limitem sua autonomia, devido à tensão lunar com Sol e Júpiter neste momento.

Libra 23/09 a 22/10 A Lua Cheia desperta a vontade de encontrar conforto no lar e nos vínculos afetivos. Laços com pessoas próximas ficam mais fortes, mas tenha cautela para não ultrapassar o espaço alheio.

Escorpião 23/10 a 21/11 A Lua Cheia na área comunicativa intensifica sua expressão emocional e intelectual, favorecendo uma postura mais firme na defesa de seus objetivos. Reflita com cuidado sobre cada cenário antes de tomar decisões, devido à tensão lunar com Sol e Júpiter.

Sagitário 22/11 a 21/12 A Lua Cheia na área material segue em harmonia com Marte e Urano, trazendo praticidade e criatividade ao lidar com bens e recursos. Mantenha o equilíbrio, especialmente nas finanças, pois há chance de exageros ao buscar prazer no consumo.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Com a Lua Cheia em seu signo, sua confiança para defender seus desejos e objetivos cresce. É um ciclo poderoso de expansão pessoal, mas procure manter o equilíbrio e evite atitudes egocêntricas.

Aquário 21/01 a 18/02 A Lua Cheia na área de crise, em harmonia com Marte e Urano, favorece atitudes firmes frente aos desafios, ajudando a superar medos e seguir com suas metas. Procure manter o equilíbrio emocional para não agir de forma impulsiva.